Il magico strumento di attivazione di Windows XP è stato nascosto in bella vista su Reddit per un anno – GamingTest.com

Questo modo misterioso per aggirare il processo di attivazione di Windows XP sta facendo notizia ora, ma potrebbe effettivamente essere obsoleto.

Se la parola “Pentium” o le immagini sognanti di verdi colline hanno acceso in te un desiderio nostalgico, preparati a partire: i recenti progressi hanno fatto sì che saremo in grado di ravvivare Windows XP per sempre, senza bisogno di una connessione a Internet. Venerdì, The Register ha evidenziato un nuovo modo per attivare con successo XP senza utilizzare un keygen, sebbene la parte “nuova” sia la parte più strana di questa storia, dal momento che questo metodo sembra vagare per mesi, o addirittura anni, senza molta attenzione.

Per anni, il metodo di riferimento per attivare un’installazione pulita di Windows XP si è basato su uno strumento chiamato WindowsXPKg, disponibile su Github. È un keygen che può generare infinite chiavi di prodotto per XP. Ma questo codice prodotto è sufficiente solo per ottenere l’ID di installazione, che è necessario inserire nel servizio di attivazione del telefono Microsoft per ottenere Verifica dell’identità Che può essere utilizzato per attivare finalmente il tuo computer. perdere! È un processo disordinato, ma ora è anche morto, perché il servizio online a cui puntava Windows XPKg per ottenere l’ID di installazione è ora offline. (E sembra inevitabile che un giorno anche la linea telefonica di Microsoft si interrompa, il che rende l’intero metodo un gioco da ragazzi.)

Un blog su Tinyapps.org racconta l’intera storia e la “nuova” soluzione molto più semplice. Si scopre che uno strumento pubblicato su Reddit circa un anno fa può estrarre l’ID di installazione dall’installazione di Windows XP e generare anche l’ID di conferma corrispondente per te. Nessun servizio online o attivazione telefonica richiesta. Puoi ignorare completamente il coinvolgimento di Microsoft.

Lo strumento, xp_activate32.exe, ha una dimensione di soli 18 KB ed è stato sepolto in un breve thread sul subreddit di Windows XP dallo scorso agosto. Mi piace che il semplice processo di attivazione di Windows XP 2023 si sia unito come un Voltron di oscure conoscenze su Internet: il poster che ha condiviso il file tramite Google Drive ha detto di averlo trovato tramite un “vecchio torrent, immagino?” Quanto dura questa cosa In realtà Ero lì?

Forse non lo sapremo mai, ma l’utente di Github Neo-Desktop sta attualmente scomponendo lo strumento e creando una versione open source. Supponendo che ciò accada, dovrebbe rendere la vita più facile a chiunque abbia bisogno di installare XP su hardware meno recente o su una macchina virtuale per eseguire giochi meno recenti che non funzionano bene su Windows moderno.

Per quanto riguarda la compatibilità con le versioni precedenti di Windows, ci sono molti esempi di vecchi giochi che funzioneranno meglio sul vecchio XP, anche se non ti interessa autenticità Per costruire una torre beige dei primi anni 2000 o altro. Prendi Castlevania the Arcade, un misterioso gioco arcade in stile light gun pubblicato nel 2009 da Konami. Girava su un sistema arcade basato su XP e i file di gioco sono stati recentemente scaricati nell’Internet Archive. La community di Video Game Esoterica ha fatto funzionare questo gioco su Windows moderno, ma attualmente senza effetti sonori o musica. Vuoi il pacchetto completo? Basta eseguirlo su XP.