Tutto fa pensare a schermi più grandi per iPhone 16 Pro e Pro Max

Sebbene l’iPhone 15s non sia ancora stato rilasciato, iniziano a comparire le prime indiscrezioni su iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Secondo l’analista Ross Young, i loro schermi avranno dimensioni di 6,3 e 6,9 ​​pollici, mai viste prima sugli smartphone Apple.

Aggiornamento 29 maggio 2023:

nella newsletter settimanale occupazione Il giornalista di Bloomberg Mark Gorman ha confermato le informazioni di Ross Young. Secondo lui, l’iPhone 16 Pro dovrebbe vincere”. qualche decimo di pollice in diagonale Così, è diventato il più grande iPhone mai prodotto.Anche l’analisi di Ming-Chi Kuo prevede questo cambiamento.

Secondo Mark Gurman, questa espansione dello schermo e l’estensione del telefono consentiranno ad Apple di essere più competitiva con Samsung. Non solo le dimensioni dei telefoni tendono sempre a lasciare più spazio allo schermo, ma permetteranno anche più spazio internamente per i vari componenti dell’iPhone. La nostra lista dei desideri include una batteria più grande e sensori di immagine più grandi.

Articolo 9 maggio 2023:

Mancano solo pochi mesi alla scoperta ufficiale dell’iPhone 15, che potrebbe essere accompagnato da una versione Ultra. Ma conosciamo anche alcuni dettagli dell’iPhone 16, soprattutto sui loro schermi, che saranno più grandi.

Quali sono le dimensioni dello schermo di iPhone 16 Pro e Pro Max?

È stato l’esperto del settore dei display Ross Young di Display Supply Chain Consultants a rivelare su Twitter che iPhone 16 Pro e Pro Max potrebbero essere dotati di display da 6,2 e 6,8 pollici. Non ha infatti rivelato il centesimo: se arrotondiamo alla cifra decimale successiva, significa che gli schermi potrebbero misurare da 6,3 a 6,9 pollici.

che esso Voci Mac Chi ha coperto le informazioni in un articolo. In risposta a quest’ultimo, Ross Young ha detto che avrebbe rivelato il Centurione scomparso durante il suo discorso alla Show Week, che si terrà a Los Angeles il 23 maggio. Come accennato Che le proporzioni aumenteranno in questi modelli, il che significa che saranno leggermente più alti.

I più grandi iPhone di sempre

Ciò renderebbe iPhone 16 Pro e Pro Max i più grandi iPhone mai realizzati da Apple. Per confrontare le loro possibili dimensioni, dobbiamo ricordare che l’iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max hanno dimensioni rispettivamente di 6,1 e 6,7 pollici. Se si deve credere alle voci, queste dimensioni dovrebbero essere mantenute su iPhone 15 Pro e Pro Max.

Tutto ciò non andrà quindi a vantaggio di coloro che sono attaccati all’iPhone mini che è scomparso dallo scorso anno, l’ultimo modello è l’iPhone 13 mini. Al momento, inoltre, non è noto se gli schermi di iPhone 16 e 16 Plus vedranno un aumento delle dimensioni.

