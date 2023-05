Svizzera: quando i prodotti economici vengono messi in ombra da quelli biologici, i clienti si lamentano

svizzero Quando il biologico supera i prodotti economici, i clienti si lamentano I clienti si lamentano del fatto che Migros stia ampliando la sua offerta biologica a scapito di articoli più economici. Il distributore risponde che non può offrire tutto due volte, per mancanza di spazio. pubblicato 28 maggio 2023, 21:51

E secondo Migros offrire tutto in versione bio e tradizionale occuperebbe troppo spazio. Tamedia Nicola Petaró

Un barattolo di banana quark sta scomparendo dagli scaffali e rimane disponibile solo la sua versione biologica, che costa il 46% in più. I clienti di Migros sospettano che il distributore voglia gonfiare i suoi prezzi preferendo articoli stampati con boccioli verdi, scrive “SonntagsZeitung”. Su Facebook e Migipedia, il social network della Migros, i commenti si stanno confondendo. “Perché solo l’abbonamento, è questa la nuova tendenza? Le persone che devono stare attente ai soldi non possono più permetterselo”, dice ad esempio un surfista.

Il distributore ammette che questo stato di quark non è isolato e giustifica la scomparsa di alcuni prodotti per mancanza di spazio. «Gli spazi sugli scaffali non ci permettono di esporre ogni articolo due volte», ha scritto su Migipedia il manager di Migros. “Ecco perché dobbiamo decidere di volta in volta quali prodotti togliere dall’assortimento per fare spazio”.

Stesso quark in Coop

Attualmente sugli scaffali di Migros ci sono circa 5.000 prodotti biologici, che non intende fermarsi qui perché dice che continuerà a voler ampliare la propria gamma anche in futuro. Gli alimenti biologici rappresentano circa il 12% del fatturato dei grandi distributori in Svizzera. Nel 2020 è stata superata la soglia del 10% e la curva è in costante aumento da anni, ha affermato un portavoce di Migros.

Rispetto a Coop, tuttavia, Migros è molto indietro. Coop ha aumentato la sua quota di prodotti biologici negli alimenti dal 3,8% nel 2002 a oltre il 14% di oggi. Anche qui l’inorganico è caduto nel dimenticatoio, ma Coop afferma di offrire “principalmente alternative tradizionali in ogni settore merceologico”. Ironia della sorte, il cliente non è contento di vedere sparire il suo quark alla banana da Migros e lo trova allo stesso prezzo da Coop.

In Svizzera, i prodotti biologici sono spesso dal 50% al 100% più costosi dei prodotti convenzionali. Il supervisore dei prezzi e l’organizzazione per la protezione dei consumatori di lingua tedesca Migros & Koop sono fondamentali. Price Monitor sospetta che i principali distributori siano stati presi margini eccessivi. Contestano questa affermazione. L’organizzazione per la tutela dei consumatori ritiene che l’aumento dei prezzi dei prodotti biologici sia troppo elevato e invita i distributori a lasciare la scelta ai propri clienti.

