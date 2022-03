Des smartphones qui se rechargent en moins de 8 minutes, le pari fou d’Oppo

Le fabricant chinois mise sur la vitesse de chargement de ses smartphones pour se démarquer.

La marca cinese Oppo a dévoilé cette semaine un nouveau chargeur de 240 watts, in grado di ricaricare intégralement la batteria di uno smartphone en moins de 8 minutes, et à 50% en 3,5 minutes, top chrono.

Ces chargeurs ultra-rapides ne sont pour l’instant pas encore disponibles dans le commerce. L’entreprise s’est contentée d’une démonstration sur son compte Twitter, avec une video comme guise de preuve.

Oppo propone di caricare ultrarapide avec se derniers smartphone. Le Find X5 Pro, dévoilé récemment, embarque un chargeur de 80 watt. Il recharge intégralement en 30 minuti top chrono. D’autres constructeurs proponent égale des chargeurs rapides. La plupart du temps, la charge complète ne se réalise qu’entre 40 et 60 minutes.

Oppo esplicito che consente di migliorare la tecnologia e creare un’uscita per il monitoraggio della batteria, che consente di controllare la temperatura al momento della carica e dell’adattatore insi il flusso di energia. Une sécurité permet aussi de bloquer le flux en cas d’incident. Selon Oppo, cette technologie permet non seulement d’accélérer la vitesse de recharge mais aussi de maintenir en bonne santé la batterie durant des cycle beaucoup plus longs. La marca esplicita con 1600 cicli di ricarica, la batteria conserva una capacità dell’80%. Lorsqu’on sait que la batteria è l’elemento principale suscettibile di causar une panne sur uno smartphone, cette technologie e potentiel de rallonger considerablement l’espérance de vie des appareils.