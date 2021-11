Il giocatore “appare” di nuovo online, foto fastidiose

Due video e foto: uno Bing Shuai Il sorriso è apparso sui social sabato sera, con crescenti pressioni internazionali sulla Cina per ottenere informazioni sulla sorte del giocatore cinese.

Bing Shuai, 35 anni, l’ex numero uno al mondo di doppio giocatore e star del paese, non si è fatta avanti in pubblico da quando è stata accusata di Zhang Gaoli, un potente ex funzionario del Partito Comunista di 40 anni più vecchio di lei, per costringerla a fare sesso.

In quel messaggio iniziale, che è stato pubblicato brevemente all’inizio di novembre sull’account Weibo ufficiale del giocatore prima che l’internet cinese fosse censurato, è stata descritta una turbolenta relazione romantica con il signor Zhang sposato prima che salisse al livello successivo.

In questo scritto attribuito a Peng Shuai ma l’AFP non è stata in grado di verificarne l’autenticità, il giocatore ha spiegato che Zhang Gaoli aveva ripreso i contatti con lei quando si era ritirato nel 2018. “Rapporto sessuale”soccomberemenzionato.

Da queste dichiarazioni, il destino di Peng Shuai è stato oggetto di molte domande.

“Da qualche giorno sta a casa in piena libertà e non vuole essere disturbatasabato ha detto è Xijin, influente caporedattore del Global Times, quotidiano cinese dai toni decisamente nazionalisti.

Bing Shuai”Apparirà presto in pubblicoHa scritto in inglese a mezzogiorno (ora di Pechino) su Twitter, che è vietato in Cina.

Il signor Hu, che afferma di essere vicino al potere, ha pubblicato in serata due video del giocatore.Cena con il suo allenatore e le sue amiche in un ristoranteA Pechino e in tour nello stesso giorno, ha detto.

L’AFP non è stata in grado di confermare il luogo o le circostanze in cui è stato effettuato il filmato. Hu Xijin non ne ha parlato sul suo account Weibo in cinese.