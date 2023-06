Dalla terra battuta al parquet: la splendida trasformazione del campo centrale tre giorni dopo la fine del Roland Garros

Da quasi due settimane, i campi in terra battuta del Roland Garros vedono accumularsi le impronte della crema mondiale del tennis. Appena tre giorni dopo il torneo, che ha visto Iga Swiatek conquistare la Suzanne Lenglen Cup e Novak Djokovic la Knights Cup, è arrivato terzo soldato Proveranno come squadra a vincere il campionato francese di basket. Il veterano in questione è Victor Wimpanyama, una giovane ala tosta dei Metropolitans 92. Appena 19enne, Wimpanyama potrebbe giocare la sua ultima partita con i Mets prima di recarsi negli Stati Uniti, dove sarà una delle principali attrazioni in il draft NBA il 22 giugno.

Il club, abituato a giocare in una sala a Levallois con una capienza massima di 2.800 persone, cercava uno spazio più ampio per mettere tutte le possibilità dalla sua parte e impedire al Monaco di strappare il primo titolo di campione francese. Il 16 ottobre 10.424 spettatori si erano già dati appuntamento sugli spalti dello stadio principale per assistere alla vittoria dei Mets contro la stessa squadra monegasca. Giovedì possono contare sul supporto di 15.000 fan per uno degli ultimi atti di Wimpamania in Francia.

Ma basterà questo supporto a colmare il gap creato dal Monaco? La squadra emiratina ha vinto in casa le prime due partite di questa finale. Basterebbe una terza vittoria in semifinale di Champions League per vincere il titolo. Se necessario, sabato le due squadre si affronteranno nuovamente sul campo centrale.

I parquet installati alla Porte d’Auteuil dovranno rimanere in vigore fino al 2 luglio, data di chiusura della 20esima edizione del Quai 54, torneo di streetball di fama mondiale.