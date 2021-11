GP di F1 del Messico – Programma TV e guida pre-gara

Assente dal calendario 2020 a causa della pandemia di COVID-19, l’Autódromo Hermanos Rodríguez è tornato nel 2021, ma ora è ufficialmente il Gran Premio di Città del Messico, non il Gran Premio del Messico, a mettere sotto i riflettori la capitale.

Per il pubblico francese sarà necessario contare dal 2013 la diffusione della sperimentazione da parte del gruppo Canal+, che organizza la programmazione sulle sue diverse catene. Il gruppo fornirà la sua consueta copertura di tutte le sessioni del fine settimana. E come il Gran Premio degli Stati Uniti di due settimane fa, Le corse saranno chiaramente mostrate anche sulla C8, con Laurent Dupin e Renaud Derlot sulle sospensioni. Si noti che c’è una differenza di orario di sette ore con l’area di Città del Messico.

Informazioni e premi

L’Autódromo Hermanos Rodríguez ha già ospitato la Formula 1 venti volte dal 1963, ma si trova su una pista tagliata dalla famosa curva Peraltada, dove il modello di punta è tornato al motorsport nel 2015. Il circuito di Città del Messico è costituito da un misto di curve lente e curve veloci e la sua caratteristica principale è la sua altezza imponente che aumenta di circa 2200 metri. Pertanto, la resistenza dell’aria è inferiore, con il risultato che le stalle adottano una configurazione ad alto carico aerodinamico per compensare questo fattore, ma è anche difficile raffreddare la meccanica per garantire l’affidabilità. Questa pista è fantastica anche per il passaggio nello stadio, dove i tifosi messicani non mancano mai di creare un’atmosfera insolita.

Lungo 4,304 km e composto da 17 curve, l’Autódromo Hermanos Rodríguez sarà percorso 71 volte durante la gara per una distanza di poco superiore ai 305 km regolamentari.

ricordi