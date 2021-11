Costante e prepotente, Alexander Zverev eclissa Novak Djokovic

Alessandro Zverev (ATP 3) Partecipa Daniel Medvedev Al Tennis Masters, le ATP Finals (forza/7,25 milioni di euro), sabato sera al Bala Albitor di Torino. Il tedesco, più consistente durante le 2h28 del match, ha battuto il serbo n.1 del mondo Novak Djokovic In tre set: 7-6 (4), 4-6 e 6-3.

Il primo set di questo undicesimo duello tra i due uomini, il quinto in questa stagione, con un livello di intensità molto alto, è caduto sulla mano destra ad Amburgo. Autore di più tiri vincenti e meno errori non forzati, è logico che abbia dominato la gara apparendo nel match decisivo.

Nonostante abbia perso il secondo set (4-6), Zverev ha ripreso la sua corsa in avanti nell’ultimo set, allontanandosi 6-3 a favore di un break finale.

E se Djokovic vincesse la finale domenica, potrebbe passare alla Svizzera Roger Federer nel Masters (6), che lo avrebbe anche reso, a 34 anni, il giocatore più anziano a vincere un titolo Masters, e secondo in 30 anni dopo Federer nel 2011. Garantito per finire numero uno del mondo per la settima volta (un record) , Il serbo ha già vinto cinque volte il Master, nel 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015.

All’inizio del programma russo Daniil Medvedev è stato il primo a raggiungere la finale grazie a una facile vittoria (6-4, 6-2) sul norvegese. Strada Casper (ATP8).

Duvin Djokovic nella classifica ATP e recente vincitore degli US Open, il 25enne moscovita detiene il titolo. Nel 2020 ha battuto l’austriaco Domenico Tim e finale.

Sarà il 12° duello tra Medvedev e Zverev. Se il russo conduce 6-5, vince soprattutto le ultime cinque, anche nella fase a gironi, togliendo 8-6 nel match decisivo del 3°.

Dopo dodici edizioni a Londra tra il 2009 e il 2020, il Master si è trasferito in Italia e a Torino. La città piemontese ospiterà il tradizionale finale di stagione fino al 2025.