Formula 1 | Qatar, FP3: Bottas e Hamilton in testa alle qualifiche

Il Gran Premio del Qatar sta entrando nei suoi giorni cruciali, con le prove libere 3 disputate questa mattina e le qualifiche questo pomeriggio. Faceva ancora caldo con 27 gradi nell’aria e 38 gradi sull’asfalto.

La direzione della gara ha apportato ulteriori modifiche ai confini della pista e gli shaker rossi e bianchi fungono ancora da confini. Ma sul circuito del Qatar, gli shaker sono troppo aggressivi per i piloti.

Ieri Fernando Alonso ha danneggiato la sua vettura durante un sorpasso, mentre la vettura di Lando Norris è andata in guasto a causa di un fuoribordo. Nel frattempo, Nikita Mazepin ha completamente danneggiato il suo telaio.

Il pilota della Haas F1 non ha potuto prendere parte alla seconda sessione di prove libere di ieri per un cambio telaio, quindi è uscito dai box una volta che il semaforo è diventato verde per le FP3.

Ma la sua Haas, mal rimontata, ha subito un guasto tecnico in pit lane ed è andata in stallo prima di tornare in pista. La bandiera rossa è stata alzata e l’auto è stata evacuata dai meccanici.

All’inizio della sessione, la Red Bull stava ancora lavorando sulle pinne posteriori di Max Verstappen e Sergio Perez. La pinna superiore dell’RB16B DRS si muove molto in modalità attiva, e possiamo vedere dal Brasile che le riparazioni vengono effettuate in ogni sessione.

Fernando Alonso si è piazzato prima sotto il 24° minuto, a 1’23″9, prima di essere battuto da Valtteri Bottas a 1’23″387, poi Lewis Hamilton a 1’23″152. Anche Verstappen è migliorato e si è portato in testa nella sessione.

Pierre Gasly è andato in testacoda con le gomme morbide, ma questo non gli ha impedito di piazzarsi tra i primi 5. Solo a metà sessione i tempi sul giro sono scesi di nuovo.

Hamilton è stato il primo a scendere sotto il 23° minuto, con un buon vantaggio di 1’22″655, Bottas lo ha subito sconfitto a 1’22″573. Gasly ha firmato un bellissimo 721 1’22”, ma è stato annullato.

Charles Leclerc a sua volta ha commesso un errore, un testacoda che lo ha mandato sulla ghiaia. Hamilton ha poi preso il comando della sessione segnando 1’22″388, ma Bottas ha risposto al compagno di squadra in 1’22″310.

Poi Sergio Perez è arrivato terzo, mezzo secondo dietro Bottas, poi Verstappen ha preso il comando del compagno di squadra, a tre decimi dal miglior tempo.

Bottas ha concluso la sessione davanti a Hamilton e Verstappen, poi Gasly inserito tra le Red Bull. Perez è arrivato quinto, 11.000 di secondo davanti al francese, davanti a Carlos Sainz.

Le gare di Formula 1 di Fernando Alonso ed Esteban Ocon arrivano sulle Alpi davanti a Leclerc e Yuki Tsunoda, che hanno completato la top 10. Daniel Ricciardo mette la prima McLaren davanti alla prima Aston Martin guidata da Sebastian Vettel.

Norris è 13°, davanti a George Russell e Lance Stroll, poi Alfa Romeo, Nicholas Latifi e Haas di Mick Schumacher, che ha preso parte anche all’ultima parte della sessione. Nikita Mazepin non si è voltata, quindi a breve inizierà la qualificazione con solo un’ora di allenamento.