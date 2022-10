Il fornitore di gas minaccia di aumentare le bollette di cento euro!

La situazione è critica. A causa della situazione di conflitto in Europa, il prezzo del gas Non solo infiammato case Organizzazione mondiale della Sanità Soffri questo aumento di prezzo. I fornitori di gas sono le prime vittime, perché sono loro che comprano Aumento del prezzo del gas nel mercato internazionale.

Inoltre, il fornitore Gaz Européen, una controllata di Butagaz, Non può più contenere il costo sotto la base del prezzo fisso. Quest’ultimo ha avvertito i propri clienti di costi aggiuntivi il premio Dal mercato verrà applicato questo inverno a alto consumo. risoluzione Chi non affascina CLCV. L’associazione ha inviato una comunicazione ufficiale a Gaz Européen.

situazioni complesse

Secondo i dati pubblicati da INSEE, inflazione a settembre Era il 5,6% in un anno. L’Istituto Nazionale di Statistica e Studi Economici ha pubblicato sul suo sito ufficiale il 1 settembre 2022:

Tra il secondo trimestre del 2021 e il secondo trimestre del 2022, il prezzo del gas domestico è aumentato del 37,6%. Avrebbe potuto aumentare del 105,0% se lo scudo del prezzo non fosse stato messo in atto. »

Gas: un fornitore minaccia i propri clienti con un aumento delle bollette di cento euro https://t.co/ql1WZM8wwv pic.twitter.com/yNIO1Ee9DH – MoneyVox (moneyvoxfr) 28 ottobre 2022

questo è un vantaggio dal 37,6% A causa della tariffa del livello di scudo al 4%. Per il prossimo anno, il limite salirà al 15%. Per i fornitori di energia, determinate tariffe Non hai accesso a questa restrizione. Questo fornitore di gas europeo non ha diritto a una tariffa fissa.

Vari prezzi del gas

in Francia, Ci sono 4 definizioni di prezzi del gas. Secondo i nostri colleghi di Le Monde, in un articolo di sabato 29 ottobre 2022, da quando il concorso è stato aperto nel 2007, consumatori Puoi scegliere tra le offerte :

A tariffa regolata dalle autorità pubbliche: viene rivista mensilmente in base ai costi di estrazione e di trasporto in particolare

Prezzo gratuito indicizzato da tariffe regolamentate: aggiornato mensilmente

Prezzo libero indicizzato nel mercato all’ingrosso: rettificato mensilmente, trimestralmente o semestralmente, a seconda del contratto;

Prezzo fisso gratuito: Valido da uno a quattro anni, a seconda del contratto.

A causa dell’inflazione, e più precisamente sui contratti dal 1° settembre, verrà applicato lo scudo tariffario. Pertanto, tutti i prezzi vengono rivisti ogni mese può trarre vantaggio. Questo si riferisce ai primi tre dell’elenco di cui sopra. Per quanto riguarda l’ultimo contratto, ovvero il contratto a prezzo fisso gratuito, è un po’ complicato. Il contratto si rinnova solo tra uno e quattro anni. risparmiatori Possono cambiare i termini del contratto lungo la strada?

Gas: aumento dell’1,6% dei prezzi regolamentati per il mese di novembre https://t.co/fzXc0zNHHx pic.twitter.com/PFqy93hGOq – BFMTV (BFMTV) 26 ottobre 2020

I consumatori ne trarranno vantaggio. il prezzo è Determinato in base al prezzo del gas dell’anno scorso. Tuttavia, come abbiamo appena visto, l’inflazione è del 105% rispetto al 2021. Chi pagherà la differenza? I fornitori possono modificare i contratti? fornitore europeo di gas Ho deciso di aumentare il prezzo fisso dei megawatt all’ora.

Il fornitore di gas europeo vuole aumentare i prezzi

Data la complessità della situazione, fornitore di gas europeo Fornito per posta ai propri clienti . Se il consumo di quest’ultimo aumenta quest’anno, rispetto all’anno precedente, i prezzi contrattualmente previsti verranno rialzati.

eccedenza Non ti verrà più addebitata la tariffa specificatanel contratto. Attualmente, questo valore costante è 32,72 € per megawattora (MWh). Le fatture in eccesso tentate dal fornitore Gaz Européen, una controllata di Butagaz, verranno fatturate al tasso di mercato corrente.

Prezzo gonfiato di oltre il 100%! Quindi il conto Può essere aumentato di cento euro. Questa è la decisione a cui si riferisce l’Associazione dei consumatori CLCV.

Il consorzio CLCV emette notifica ufficiale al fornitore di gas europeo

Questo giovedì, 27 ottobre 2022, CLCV Consumers Association Annuncia un avviso ufficiale di Gaz Européen sulla capitale . L’associazione sottolinea che le vittime sono 500.000 clienti, la maggior parte dei quali sono condomini e locatori sociali. Sono le prime vittime, perché dal 2016, Non possono più beneficiare della tariffa regolamentatavendita di gas.

Secondo l’Associazione dei consumatori, qual è il fornitore di gas europeo La verità è una violazione del contratto. Queste sono le loro stesse parole.

“Quando vendi a prezzo fisso, è vero che non sei mai sicuro di quali volumi dovrai fornire. Questo rischio è rafforzato dall’effetto degli agenti atmosferici che incidono sulla quantità di gas consumato. Ma crediamo che il fornitore abbia fatto la sua scelta al momento della firma del contratto: avrebbe potuto scegliere una posizione del tutto sicura o meno rischiosa, in ogni caso non c’è bisogno di trasferire questo rischio al cliente finale”, analizza François Carlier, Delegato Generale di CLCV, in Capital Columns.

Gas butano

Il fornitore non ha negato il fatto cheHanno inviato una mail ad alcuni dei loro clienti. Il corriere illustra la difficile situazione di mercato che i fornitori stanno affrontando ormai da diversi mesi. nessuno Aspettatevi un tale aumento dei prezzi dell’energia.

Nelle condizioni del fornitore riportate da Money Vox il 27 ottobre 2022:

Fino all’estate del 2021 i prezzi di mercato sono rimasti generalmente stabili. Tuttavia, attualmente stiamo attraversando un periodo in cui variazioni insolite dei prezzi del gas naturale e dell’elettricità hanno un impatto diretto sull’equilibrio di alcuni dei contratti che abbiamo con i nostri clienti. »

Lo chiarisce anche il fornitore di gas europeoNon ha aumentato il prezzo fisso. Questa fatturazione eccessiva è considerata un potenziale supplemento di prezzo se vengono soddisfatte determinate condizioni. L’amministrazione aggiunge inoltre che se tutte le famiglie applicheranno le linee guida della moderazione, non ci sarà alcun aumento. Questo è esattamente il motivo I corrieri sono rivolti a una famiglia specifica .

Dopo aver dichiarato che il fornitore Impegnato a fornire il miglior supporto Rimanendo interessata ai suoi clienti, Butagas ha dichiarato:

“Inoltre, abbiamo letto con attenzione la lettera dell’Associazione di difesa dei consumatori CLCV inviata a Gaz Européen, alla quale stiamo preparando una risposta dettagliata”.

Un problema che affligge molti fornitori di energia

Segnalato da Le Monde il 27 ottobre 2022, donatori Paris Habitat e Seine-Saint-Denis Habitat Inoltre non sono riusciti a rinnovare i loro contrattiElettricità a condizioni vantaggiose. Per il caso di modifica del contratto, CLCV ha deferito in tribunale quattro fornitori di energia elettrica sin dall’inizio crisi energetica.

Due class action sono state lanciate contro Cdiscount Energie e GreenYellow. Tutto questo ce lo dimostraAmplificazione energetica Non è solo stressante per le famiglie. Anche i fornitori di energia, compreso il fornitore Gaz Européen, stanno affrontando difficoltà. Pertanto, applica l’atteggiamento sobrietà energetica.