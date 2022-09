TotalEnergies firma un accordo con il Qatar per sviluppare il più grande giacimento di gas naturale del mondo

Il Qatar ha annunciato sabato la firma di un importante contratto con il colosso francese del petrolio e del gas Total Energy per lo sviluppo del più grande giacimento di gas naturale del mondo, nel mezzo di una crisi energetica in Europa causata dalla guerra russa in Ucraina.

“Qatar Energy Company (QE) ha selezionato TotalEnergies come primo partner estero per lo sviluppo del giacimento di gas naturale nei Campi Nord e Sud.Lo ha detto il colosso degli idrocarburi del Qatar in un comunicato.

Il colosso francese aveva già firmato a giugno un accordo del valore di oltre 2 miliardi di dollari con Doha per lo sviluppo del progetto North East Field (NFE).

Il North-South Field e il Northeast Field sono due progetti di espansione per l’offshore North Field, il più grande giacimento di gas naturale del mondo che il Paese del Golfo condivide con l’Iran.

Ruolo strategico rafforzato

L’accordo è stato firmato sabato a Doha dal ministro dell’Energia e CEO del Qatar Stock Exchange, Saad Sherida Al Kaabi, e Patrick Pouyani, CEO di TotalEnergies.

Boyani ha dichiarato durante una conferenza stampa congiunta con il ministro del Qatar che questo nuovo accordo richiederà un investimento aggiuntivo di 1,5 miliardi di dollari.

energia totale”Avrà un ruolo strategico rafforzatoNello sviluppo del gas in Qatar, ha sottolineato Al Kaabi.

Secondo QE, la partecipazione di TotalEnergies in questo progetto è del 9,375%, mentre il Qatar ha fissato la quota totale delle società straniere al 25%. “Altri partner saranno selezionati in una fase successivaDa parte sua, l’agenzia di stampa del Qatar ha riferito di Qena.

Il North Field rappresenta circa il 10% delle riserve mondiali di gas naturale conosciute, secondo QE. Si estende sotto il mare nel territorio iraniano, dove le sanzioni internazionali stanno ostacolando gli sforzi della Repubblica islamica per sfruttare la sua quota di questo giacimento.

Il Qatar è già uno dei maggiori produttori mondiali di GNL, insieme agli Stati Uniti e all’Australia. Doha punta ad aumentare la sua produzione di oltre il 60% per raggiungere i 110 milioni di tonnellate entro il 2027.

Corea del Sud, Giappone e Cina sono i principali clienti, poiché l’Europa si è opposta da tempo agli accordi a lungo termine desiderati dal principato. Ma sulla scia della guerra in Ucraina, gli importatori di GNL si stanno affrettando a garantire alternative al gas russo.

Il ‘prezzo’ da pagare

La sospensione completa delle spedizioni di gas russe attraverso il gasdotto Nord Stream dal 2 settembre ha sollevato i timori in Europa di una grave crisi energetica questo inverno, spingendo i governi europei a chiedere ai residenti e alle aziende di ridurre i propri consumi. “Abbiamo bisogno di nuove capacità, questo è certo e (questo investimento) arriva al momento giusto‘, ha detto sabato il CEO di TotalEnergies.La maggior parte dei leader mondiali ora conosce (l’importanza) del GNLHa aggiunto, spiegando che i paesi europei dovrebbero fare più investimenti a lungo termine e probabilmente pagare un prezzo più alto per garantire le loro forniture energetiche.A garanzia della fornitura c’è un prezzo (da pagare)“, Egli ha detto.

L’annuncio arriva quando il cancelliere tedesco Olaf Schulz inizierà un tour del Golfo sabato, quando è programmato per visitare l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar.

Al-Kaabi, che dovrebbe incontrare il signor Schulz domenica, ha rifiutato di approfondire i negoziati in corso con i paesi europei, ma ha affermato che alcuni di quei colloqui erano “In uno stato più avanzatoDa altri ha anche confermato che Doha sta conducendo trattative con la Gran Bretagna.

A luglio, il colosso energetico britannico Shell è stato selezionato come quinto e ultimo partner straniero per lo sviluppo del progetto North East Field, la cui produzione dovrebbe iniziare nel 2026.

Attraverso una joint venture con QE, la società britannica ha acquisito una partecipazione del 6,25% nel progetto, pari a quella della francese TotalEnergies e dell’americana ExxonMobil.

L’italiana Eni e la statunitense ConocoPhillips hanno acquisito quote del 3,125%.