Grandi dimissioni: perché il Lussemburgo è più vulnerabile

Negli Stati Uniti, Paese in cui è nato questo fenomeno, nel 2021 hanno lasciato 48 milioni di dipendenti e nel 2022 circa 4 milioni al mese, secondo diverse fonti internazionali. Le cosiddette “grandi dimissioni” sono lasciare il datore di lavoro all’improvviso, senza che quest’ultimo possa vedere il colpo successivo. Fino a poco tempo, l’Europa è sfuggita a questa tendenza, ma molti paesi sono eccezioni, inclusa la Francia con un aumento della cessazione del CDI del 20% nel 2021, spiega l’Europa 1 qui.

Il Lussemburgo, da parte sua, è un paese vulnerabile. Soprattutto perché il suo mercato del lavoro è teso, con una forte domanda. Ma anche perché è ostacolato dai prezzi delle case e dai problemi di trasporto…

Secondo uno studio di PricewaterhouseCoopers, un dipendente lussemburghese su quattro considera anche la probabilità di cambiare datore di lavoro entro 12 mesi “molto alta” o “estremamente alta”.

È stato condotto con circa 1.200 dipendenti per stato. Il che lo rende il paese europeo più colpito da questi desideri altrove.

Adem, dal canto suo, non ha numeri sull’argomento.

La FR2S (Federazione per l’occupazione, la ricerca e la selezione) da parte sua rileva che “i dipendenti lasciano il lavoro per un sì o un no”. La co-presidente, Natalie Delbois, spiega: “Se non ottengono l’aumento di stipendio che vogliono, vedranno se l’erba è più verde da qualche altra parte”.

I lavori che le aziende cercano “non sono innovazioni, ma alternative”. Spiega questo movimento di partenze e ingressi di dipendenti attraverso il mercato del lavoro “più dinamico di altri paesi europei” e ampiamente favorevole ai candidati.

il Lussemburgo aveva 13.599 posti di lavoro alla fine di giugno, un record, con un aumento del 39,7% in un anno.

Questa dinamica di mercato e la posizione di potere detenuta dai dipendenti rispetto ai datori di lavoro porta al desiderio di migliorare il reddito salariale pro capite. Soprattutto perché l’inflazione impoverisce molti lavoratori.

Sembra che i paesi in cui l’indice salariale è automatizzato in base all’evoluzione di vari indicatori, come il Belgio, siano meno colpiti dalle “grandi dimissioni”. Il

Spinge i dipendenti lussemburghesi a cercare uno stipendio migliore altrove? No, secondo Natalie Delbois. “I candidati vogliono uno stipendio più alto, ma se non ci sono indicazioni (a livello nazionale, ndr), allora tutti i datori di lavoro lo vogliono”. Anche se gli aumenti salariali possono essere più o meno frequenti da azienda ad azienda, alcuni hanno accordi collettivi che prevedono ad esempio incrementi in base all’anzianità.

Ma per Natalie Delbois il fenomeno, innescato dalla crisi del Covid, è generazionale. “C’è una ricerca di significato ed equilibrio.” E poi ci sono ancora maggiori difficoltà occupazionali in settori come la ristorazione: “I giovani non vogliono più lavorare nei fine settimana”.

“Chiediamo sistematicamente alle aziende quanti giorni di ferie offrono e la loro politica di telelavoro, cosa che non abbiamo mai fatto prima”, spiega il recruiter.

peggiorare la situazione. “Un contabile di Metz sarebbe più propenso ad accettare un posto a Parigi, dove potrebbe lavorare di più da remoto”.

Un altro problema è l’alloggio. “La gente del confine vuole tornare in Francia, e passare due ore in macchina non gli interessa più. Se fosse stato più facile trovare un alloggio, sarebbero emigrati in Lussemburgo”.

Isabelle Begueron-Peruth, ricercatrice dell’Università del Lussemburgo specializzata nel mercato del lavoro transfrontaliero, ha confermato la perdita di attrattiva del Paese. “È probabile che la sfida demografica, con un significativo fabbisogno di manodopera in tutte le componenti della grande regione, vedrà un certo numero di lavoratori transfrontalieri tornare nel proprio paese di residenza. Soprattutto se si considerano i problemi di mobilità, i prezzi del carburante e le riforme fiscali che portano a tasse più elevate per i viaggiatori transfrontalieri”.

Il grande stabilimento sembra essere particolarmente colpito dall’ondata di dimissioni.

2.080 persone in cerca di lavoro sono state assunte dopo le dimissioni, con un aumento del 5,6% nel primo trimestre e del 31,6% in un anno.

È aumentato del 2,1% in un trimestre e del 29,8% in un anno. Mentre le voci per i disoccupati diminuiscono dopo il licenziamento in entrambi i casi.

Al contrario, queste dimissioni non saranno frenate per una maggiore sicurezza. “Non lo so, ma in questo momento è pazzesco”, conclude Natalie Delbois.