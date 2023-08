Il direttore generale dell’Uci, quasi ufficializzando i Mondiali 2030 a Bruxelles: “più del 50% di probabilità che sia così”

Il suo volto non è dei più noti al grande pubblico ma la sua agenda è molto fitta. In qualità di Direttrice Generale dell’Unione Ciclistica Internazionale, la franco-marocchina Amina Lanaya ha appena trascorso una quindicina di giorni magici, tanto faticosi quanto faticosi. Ma colui che è il braccio destro del presidente David Lapartenet ha trovato comunque qualche minuto per ambientarsi con noi e rispondere alle nostre domande sui mondi di Glasgow, che si sono appena conclusi.

Come giudichi questa Super Coppa del Mondo di agosto, che ha visto la corsa in linea maschile prima della corsa in linea femminile?

“Voleva che fosse prima una gara maschile. Abbiamo discusso con il Comitato Organizzatore Scozzese per rendere questo campionato, che riunisce 13 discipline, un evento eccezionale. L’idea era di utilizzare le major su strada e su pista per attirare più attenzione discipline meno note al grande pubblico. “L’Elite è un’emozione per attrarre e mantenere il pubblico nel resto del mondo. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che abbiamo campioni, come Van der Poel, Pidcock o Kopecky, che gareggiano in diverse discipline. Era necessario lasciare che facessero anche loro, e poi creare questo calendario unico.” .

Chiudere i mondi con la corsa femminile d’élite non è stato così innocente.

“In effetti, è stato abbastanza intenzionale. L’uguaglianza di genere è un’area in cui siamo stati in grado di lavorare. Questo è uno dei valori importanti del Comitato Organizzatore Scozzese. Portare a termine una gara femminile significa inviare un segnale forte. Questo è l’ultimo grande momento in questi mondi e dà più visibilità a questa gara”.

In termini di presenze, questi primi Supernaturals sono stati un successo popolare?

“Ho ricevuto molti commenti da persone che hanno detto che è stato fantastico. In TV ho amici a cui è piaciuto passare da una disciplina all’altra e scoprire nuovi sport, come la BMX. Questo ci permette di aprire il nostro sport al grande pubblico . Molte persone non sanno che il ciclismo indoor è o il BMX freestyle è lì. E quando vedo quante persone sono in giro per le strade o nei diversi luoghi, mi sento molto orgoglioso. Ho visto che molte famiglie sono felici di essere lì. E ovviamente molti belgi, come sempre. Il Belgio ha una grande storia d’amore con il ciclismo e i tuoi sostenitori sono sempre lì. Ottieni Gran Fondo, per dilettanti, anche un grande successo tra i partecipanti ma anche tra gli spettatori. E che dire dell’eccezionale gara d’élite maschile. Abbiamo persino dovuto chiudere Place Georges perché c’erano troppe persone al traguardo. Era degno delle grandi tappe del Tour de France. Quindi sì, il Folk Festival è stato bellissimo”.

Questi super mondi, allestiti per la prima volta, mirano a diventare dei clienti abituali?

“Il nostro desiderio fin dall’inizio è di avere questo formato ogni quattro anni. Deve essere comunque eccezionale, l’anno prima delle Olimpiadi. Quest’anno, agosto è stato scelto perché è una vacanza, non solo in Scozia ma in diversi luoghi del mondo “Ovviamente l’obiettivo era Attirare più gente possibile. Questa prima edizione ha avuto molte prove e non tutto verrà mantenuto. Ad esempio, posso già annunciare che per il 2027, in Alta Savoia, le gare si terranno a fine settembre. Anche l’andamento delle gare sarà diverso. Ne abbiamo discusso con il Comitato organizzatore francese, che vuole concludere la gara maschile élite di domenica scorsa con la costa dumanse, per lo storico occhiolino con il Mondiale 1980 vinto da Bernard Hinault.

“Possiamo aggiungere il ciclocross all’elenco delle discipline per il 2027”.

Sono previste nuove major?

Sì, ce ne saranno altri sei (gravel, pista junior, enduro, ciclismo e-sport, bike polo e pump track). Ciò aumenterà il numero delle major a 19, ma questo non è un numero approssimativo, quindi non è escluso che altre major vengano annunciate per allora. Sappiamo che David Lappartient ha 100 idee al minuto e nulla viene risolto”.

Il ciclocross, ad esempio, potrebbe essere aggiunto al programma per allora?

“Presumiamo che sia uno sport invernale. Ma alla fine di settembre ci avviciniamo alla stagione di apertura della stagione del ciclocross. Quindi siamo aperti all’integrazione. Innoviamo costantemente e nulla è statico. Abbiamo un ottimo rapporto con Alta Savoia. Ne riparleremo”.

“I belgi erano uno dei più grandi tifosi di Glasgow”.

Bruxelles si candida a ospitare i Mondiali del 2030. Che dire di questa candidatura?

So che il vostro paese festeggia i 200 anni di indipendenza. È ovviamente un’ottima candidatura, che sta diventando sempre più reale. Il successo del mondiale a Leuven nel 2021 è stato fenomenale. Sappiamo che in termini di organizzazione e festa popolare andrà tutto bene. Posso confermare che corriamo quindi un rischio andando in Belgio nel 2030. C’è una probabilità superiore al 50% che ciò accada”.

