Kylian Mbappe e Achraf Hakimi, i peggiori avversari del match

Kylian Mbappe e Achraf Hakimi sono i due migliori amici del mondo, ma questo mercoledì alle 20 in Qatar saranno rivali nella semifinale tra Francia e Marocco.

Questo choc determinerà chi si aggiudicherà il posto nella finale del Qatar World Cup 2022, che verrà vinta dopo un aspro duello tra i due giocatori del Paris Saint-Germain che si incontreranno sullo stesso tracciato.

In un videoclip dello scorso maggio, Mbappe si è infatti immaginato all’Education City Stadium in Qatar, di fronte al Marocco contro l’amico Achraf Hakimi.

Mentre quest’ultimo lo notava, Mbappé è scoppiato con un sorriso seducente: “Dovrò distruggere il mio amico.Hakimi ha risposto: “Ti romperòanche ridendo.

“Mi spezza un po’ il cuore, ma sai, il calcio è il calcio. devo distruggerloKilian continua la sua convinzione che avrà l’ultima parola contro il suo amico Ashraf Hakimi.

Mancano poche ore per vedere chi dei due amici avrà la meglio sull’altro in un’inedita semifinale di Coppa del Mondo.

forte amicizia

Da quando Achraf Hakimi è arrivato al Paris Saint-Germain nell’estate del 2021, quest’ultimo e Kylian Mbappe hanno stretto forti amicizie. In diverse occasioni entrambi hanno festeggiato i loro gol e sono andati anche in vacanza insieme per alcuni giorni a Siviglia, in Spagna.

Durante la possibile partenza di Kylian Mbappe dal Paris Saint-Germain, il marocchino ha addirittura annunciato su Telefoot: “È un piacere averlo al mio fianco. È uno dei migliori giocatori al mondo, ma soprattutto è mio amico, voglio che lo faccia resta e ci divertiamo con lui. Devo dirglielo?” Certo che lo sa. Ma gli auguro il meglio. Deciderà cosa pensa sia meglio per la sua carriera e io lo sosterrò”.