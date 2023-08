Getta Dennis Dragos nell’oblio e qualcosa rimarrà sempre

Denis Dragos ha festeggiato il suo primo inizio di stagione aprendo le marcature a Charleroi. L’attaccante rumeno è ancora inaspettato.

Contro l’Hertha Berlino è stato proprio lui a salvare lo Standard con un pareggio sul filo in occasione del Fans’ Day. Un gol che sembrava semi-narrativo della sua causa personale. reddito da un prestito deludente a Genova, Dennis Dragos Stava solo attraversando Schlesen, mentre ha trovato Standard attaccato.



Tre settimane dopo, il 24enne rumeno è ancora lì. Nuovo anche l’attaccante. A Charleroi, Dragos si è unito a Wilfred Kanga Per la meravigliosa prima dell’artista franco-ivoriano diretto da Sitra Raouche. Già con qualche complicità: nel gol del Liegi, Kanga ha svolto perfettamente il suo ruolo di cardine con Dragus che ha preso profondità e andando a ingannare Hervé Koffi con serenità. Nel suo primo periodo al Rouche dal 20 dicembre, l’uomo di Bucarest è stato nominato migliore in campo dai tifosi del Liegi. Noah Ohio ? Non è uscito dalla panchina. Abbastanza per iniziare la stagione di Dragos? Ancora non sono sicuro. Da quando è arrivato al Liegi nel 2019, l’attaccante ha confermato mese dopo mese la sua capacità di deludere quando le aspettative sono alte e di tirarsi fuori dal cilindro quando viene tirato fuori dall’oblio. 📽 @dipendente ^ Wilfred, Denise 🎯#complicato #COYR 🔴⚪ pic.twitter.com/zX0AUXXqkU – Standard Liegi (Standard_RSCL) 14 agosto 2023

Ceduto in prestito al Crotone durante la stagione 2020/21 dopo un trasparente primo mese allo Sclessin, è tornato in punta di piedi prima di diventare uno dei rari ed effimeri punti luminosi nella disastrosa stagione dello Standard under mbaye me Poi Luca Elsner.

Effimere e sentimentali, sono discusse anche sotto Ronnie Dela. Come non aspettarsi di più da lui dopo aver centrato l’incrocio dei pali a Genk e durante la manifestazione contro di luiAnversa ? Come non credere alla sua liberazione quando ottiene due vittorie consecutive allo Standard contro l’Ostenda e poi al Saint-Tronde?

E al quinto posto troviamo questa splendida botta di Dragus contro il Genk. pic.twitter.com/ApMaFOS27G – Tifoso dello Standard de Liegi ❤️🤍 (@std_Liege) 17 giugno 2023

In questo giochino, Denis Dragus è uno di quei giocatori volubili che Sclessin ha disegnato nelle ultime stagioni, tra lampi di genio nell’ultimo gesto e sciatta indifferenza. A parte la sua imprevedibilità in campo, le sue decisioni dietro le quinte non potevano che migliorare dall’ultimo anno del suo contratto sulle rive della Mosa. Così facendo, fa del suo gol in Vallone un’ultima scossa di rimorso di fronte alla sua mancanza di costanza.

nelle scorse settimane, Città di CoventryIL Dinamo Bucarest e il Rapida Vienna arriverà alla notizia. Acquistato 1,8 milioni nel 2019, Dragus avrebbe potuto fare le valigie quest’estate per recuperare parte di quei soldi ed evitare di vederlo partire gratis tra un anno. Anche se è con lui, non dovresti mai dire mai.