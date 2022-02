Vincent Kompany après le nouveau fiasco du VAR à Zulte Waregem: “Une décision qui prend beaucoup trop de temps”

Verschaeren: “Ca a bien tourné pour nous en première mi-temps. On avait le contrôle et on marque deux buts. On a perdu le contrôle en deuxième mi-temps, c’était plus difficile pour nous. C’est toujours difficile de venir jou ” ici. Je n’ai pas touché le ballon sur le 0-1, le but est pour Kouamé. Ca fait du bien, car on n’avait pas bien commencé après la trêve, ça fait du bien d’enchainer deux victoires. “

Van Crombrugge: “Il fallait rester concentré en deuxième mi-temps, c’était la clé. On a eu une bonne première période avec beaucoup de dangers. Il y avait moins d’intensité en deuxième mi-temps. On a trop on a reculé et trop d’espace à des joueurs comme Dompé. Très bon travail néanmoins de ma défense. On a quand même fait une bonne prestation.”

Gano: “Il ya eu une grosse différence de niveau entre la première et la deuxième mi-temps. Le premier quart d’heure, on était en dessous de notre niveau. Si on joue tout le temps comme en deuxième mi-temps, on pe beaucoup de points. Dompé m’a déjà donné beaucoup d’assists, encore aujourd’hui. Il est très fort, tout le monde connait ses qualités. Sur le but, son centre est parfait.”

Compagnia: “Ce n’était pas nécessaire de se mettre autant en hardé en fin de partie, alors qu’on avait bien commencé et qu’on a eu beaucoup de situazioni pericoloseeuses. C’est un match où la leçon est qu’il faut prendre les occasioni qu’on a, il faut les finir. C’était plus dur en seconde période, mais on a quand même eu beaucoup d’occasions en contra-attaque avec Amuzu, Ashimeru et Raman. du VAR prend trop de temps [NDLR: le VAR a mis plus de 5 minutes pour vérifier que Verschaeren n’était pas en position illicite sur l’ouverture du score de Kouamé]. Ce n’est pas pour nous que je dis ça, mais pour le football belge en général. I tifosi vogliono solo avere una decisione dopo 5 minuti d’attenzione. Même si la décision n’est pas en leur faveur.”

Simone: “Lors du premier quart d’heure, on a eu beaucoup de hardés. On a joué plus organisé par la suite, mais on a quand même laissé trop d’espaces, notamment en seconde période. Dompé a été très contres dangereux en 1 C ‘est plus easy de dire après le match qu’il aurait dû beginr dès le coup d’envoi, mais il a fait la différence quand il est monté. Il form un très bon duo avec Gano.”