Jeremy Doku al Manchester City? “Ci sono offerte difficili da rifiutare”, ammette il suo allenatore

Jeremy Duques è stato categoricamente dichiarato al Citizens per diversi giorni, ma è stato l’inizio di domenica con lo Stade Rennais dove ha segnato in una vittoria (5-1) contro il Metz. Autore del terzo gol, Doku è stato sostituito all’84’ dalla standing ovation del pubblico bretone che probabilmente ha visto la sua massa solida svilupparsi per l’ultima volta sotto i colori del Rennes.

In una conferenza stampa post-partita, l’allenatore del Rennes Bruno Genesio è stato interrogato sulle voci di trasferimento che circondano il suo giocatore. Secondo le sue parole non è da escludere la partenza nei prossimi giorni. “Tutto dipende dallo show di cui stiamo parlando”., ammorbidirsi prima di diventare più realistico. “Ci sono offerte difficili da rifiutare, che si tratti di giocatori, allenatori o altri rappresentanti del calcio.

Bruno Genesio ha poi voluto ricordare che al momento Jeremy Douco era ancora un giocatore del Rennes e che per il giocatore non era stato firmato nulla. “Al momento non ci siamo. Non ho informazioni su ciò che ho letto o sentito. È un giocatore del Rennes, lo ha dimostrato stasera. Fino a prova contraria, è utilizzabile.

Il Manchester City sarebbe disposto a sborsare 50 milioni di euro per permettersi l’ex giocatore dell’Anderlecht da 26 milioni arrivato al Rennes nel 2020.