Il cardiologo risponde alle domande più frequenti

Gli eventi di caldo estremo, o “ondate di calore”, si verificano quando le condizioni atmosferiche creano temperature superiori ai normali livelli di umidità per diversi giorni. Durante un’ondata di caldo, il corpo ha più difficoltà a raffreddarsi ea mantenere la temperatura entro limiti normali. In tali periodi, l’esposizione prolungata al calore, uno sforzo fisico eccessivo o una forte sudorazione possono avere alcuni effetti sulla salute. Perché se il corpo umano è in grado di attivare meccanismi di termoregolazione che gli consentono di compensare l’aumento della temperatura, allora possono comparire malattie associate all’esposizione al calore quando questi meccanismi vengono sopraffatti. Anche, Stime dell’Agenzia francese per la sanità pubblica Quasi 33.000 decessi sono attribuiti alle alte temperature tra il 1 giugno e il 15 settembre di ogni anno, inclusi 23.000 decessi di persone di età pari o superiore a 75 anni. interrogare del Karolinska Institutet, Il cardiologo Peter Leungman, MD, professore associato presso l’Istituto di medicina ambientale e coordinatore esperto presso l’Health Crisis Center, risponde ad alcune delle domande più frequenti sull’argomento.

Cosa succede al corpo quando fa molto caldo?

La prima cosa che succede è che iniziamo a sudare, e così si ottiene un effetto di evaporazione sulla pelle che raffredda il corpo. Allo stesso tempo, i vasi sanguigni della pelle si dilatano, permettendo al calore corporeo di entrare, ma il cuore deve lavorare molto di più per farlo. Devi pompare sempre più forte per mantenere la pressione sanguigna al fine di mantenere una temperatura corporea costante di 37°C, altrimenti le strutture cellulari e i processi del corpo sono danneggiati. Se continua così e il tempo diventa sempre più caldo, non riusciamo a mantenere il nostro corpo fresco in questo modo, ed è allora che vediamo altre conseguenze.

Piccoli danni si verificano, a livello microscopico, agli organi del corpo, come cuore, polmoni, reni e cervello. I complessi equilibri dei nutrienti cellulari vengono interrotti e invece di proteggere il corpo e mantenere i normali processi, inizia una catena di eventi avversi. Questi inizialmente hanno conseguenze lievi ma possono diventare gravi. Poi diventiamo un po’ “lenti” nei nostri corpi e nelle nostre menti. Molto spesso si tratta di lieve letargia, ma può essere molto disorientante sapere che in casi estremi si può sviluppare insufficienza cardiovascolare, il che significa che si muore per un colpo di calore.

Da qualsiasi temperatura danneggia la nostra salute?

La risposta varia notevolmente a seconda di diversi fattori. A cominciare dal fatto che l’elevata umidità rende difficile l’abbassamento della temperatura corporea attraverso l’evaporazione. Per questo motivo l’edilizia e l’urbanistica influenzano gli ambienti interni ed esterni, attraverso elementi come l’accesso all’ombra, la brezza, l’assorbimento del calore nelle pareti e l’ombreggiamento dalla luce solare diretta. Anche il comportamento umano è un fattore importante perché una persona abituata a vivere spesso con un caldo elevato sarà maggiormente in grado di adattarsi e pianificare le proprie attività. Va notato, però, che alcune persone sono anche esposte a rischi diversi: gli anziani, i bambini e le donne in gravidanza hanno più difficoltà a regolare la propria temperatura, così come le persone con malattie croniche e farmaci concomitanti.

Come agiamo per prevenire i rischi e gestire il caldo e le alte temperature?

Segui i consigli delle agenzie sanitarie in questo settore. Si tratta di essere calmi e creare un ambiente fantastico intorno a te. Puoi, ad esempio, fare una doccia fresca o avvolgerti in un asciugamano fresco, se puoi. Dovresti bere acqua e farlo frequentemente come promemoria, non possiamo immagazzinare acqua nel corpo, semplicemente passiamo l’eccesso attraverso l’urina. Dobbiamo anche reintegrare le nostre riserve di sali minerali attraverso l’acqua oltre che con il cibo, anche se questo significa aggiungere un po’ di sale al nostro cibo se sudiamo molto, perché questo significa che ne perdiamo un po’.

Inoltre, evita la luce solare diretta, limita l’attività fisica e ascolta il tuo corpo. Evita tè, caffè e alcol, poiché sono diuretici e l’alcol influisce anche sulla funzione vascolare. E se devi lavorare all’aperto, è una buona idea affrontarlo al mattino presto o nel tardo pomeriggio/sera quando fa fresco, e ricordati di portare con te molti liquidi quando esci per idratarti regolarmente. Sono essenziali anche un cappello e indumenti leggeri che proteggano dal sole e, una volta a casa, blocca i raggi del sole dalle finestre con tende o persiane.

Alcune persone pensano che sia difficile dormire quando fa caldo, ci sono prove scientifiche per questo e quali sono i consigli da seguire durante la notte?

Quando dormiamo, la nostra temperatura corporea scende leggermente, ma questa è un’attività riflessa relativamente complessa del corpo. La ricerca in questo settore non è esaustiva, ma ci sono studi che indicano che la qualità del sonno è influenzata negativamente in un ambiente interno caldo. Questa osservazione ci porta a suggerire di immergere mani e piedi in acqua calda prima di andare a letto: questo trucco probabilmente ti aiuterà ad addormentarti più velocemente perché costringe attivamente il corpo ad abbassare la temperatura corporea. Ma probabilmente dovrai sperimentare un po’ da solo e vedere cosa funziona per te quando si tratta di rilassamento e sonno.

Quali sono i segnali di allarme che il corpo dovrebbe allertare e come agire se inizi a sentirti turbato?

Esistono tre tipi di condizioni direttamente correlate al calore descritto:

Insolazione o ipertermia: È una malattia causata dall’esposizione alle alte temperature ed è il più grave problema di salute legato al caldo. È in pericolo di vita e dovresti contattare i servizi di emergenza se questo è il caso, prima di spostare la persona in un ambiente più fresco e tentare di abbassare la temperatura corporea usando indumenti freschi o acqua fredda. Il colpo di calore si verifica quando la temperatura corporea supera i 40 gradi ed è caratterizzato da pelle secca, arrossamento e polso rapido. La persona può anche apparire disorientata, stordita, nervosa, avere mal di testa, vomito, nausea, perdita di coscienza e convulsioni.

esaurimento da calore Prima di avere un colpo di calore, potresti soffrire di esaurimento da calore. Questo fenomeno è attribuito alla perdita tissutale di sali acquosi e minerali dopo un’eccessiva sudorazione. La persona suda molto, ha la pelle fresca e umida e un polso veloce ma debole. Sintomi meno evidenti sono vertigini, soprattutto in piedi, letargia, mal di testa e crampi muscolari. In questi casi, trova un posto più fresco, reidratati, allenta gli indumenti stretti e picchietta il corpo (preferibilmente la fronte, l’inguine e il polso) con abiti freschi e umidi. Se la condizione peggiora o non migliora entro un’ora, è necessario contattare il pronto soccorso.

crampi da calore Ciò si manifesta con sudorazione profusa e spasmi muscolari durante l’attività fisica. Questi dolori acuti nei muscoli sono causati da uno squilibrio che risulta dall’incapacità del corpo di sostituire i sali ei minerali persi attraverso la sudorazione. Tutta l’attività fisica dovrebbe essere interrotta, la persona dovrebbe essere spostata in un luogo fresco e ombreggiato e dovrebbe essere applicata una pressione decisa sui muscoli doloranti. Le istruzioni sono di bere due tazze di acqua salata a intervalli di cinque-dieci minuti se i crampi persistono.

Quali gruppi di persone sono maggiormente a rischio quando fa molto caldo?

Anziani e fragili in particolare. Ma questo vale anche per le persone con problemi cardiaci, polmonari e renali preesistenti, così come per le donne incinte e i bambini. Quest’ultimo ne risente perché è più piccolo, principalmente: il rapporto tra superficie e massa corporea significa che è più difficile raffreddare il corpo. Gli anziani hanno una minore regolazione della temperatura corporea e quindi riflessi meno protettivi. Per le persone con una malattia cronica, potrebbe essere che la malattia stessa stia causando una maggiore debolezza o potrebbe essere l’effetto di farmaci prescritti. Inoltre, il metabolismo e la circolazione sanguigna delle donne incinte cambiano, il che le rende deboli. Hanno anche due persone che generano calore all’interno di un corpo!

Quando le persone muoiono per il caldo, di cosa muoiono veramente?

Muoiono principalmente per esacerbazioni delle nostre malattie comuni, tra cui malattie cardiache, renali e polmonari. Va notato, tuttavia, che una piccola percentuale di decessi è dovuta al colpo di calore. Nell’estate del 2022, circa 15.000 persone in tutta Europa moriranno a causa del caldo estremo, di cui 4.600 in Spagna, 4.500 in Germania e 2.800 nel Regno Unito. Il calore contribuisce anche ad altri rischi, come gli incendi boschivi, che rappresentano una minaccia diretta sotto forma di danni da incendio, ma anche un rischio indiretto attraverso l’inquinamento atmosferico. Infine, porta anche a raccolti scarsi, al rischio di malnutrizione e malattie infettive e aumenta la probabilità di inondazioni. La ricerca in questo settore sta diventando più attiva perché stiamo vedendo più chiaramente come il cambiamento climatico sta guidando e creando ondate di calore che si verificano più frequentemente e prima in primavera e in estate. La domanda che ci poniamo ora è come valutare i sistemi di allerta e renderli più efficaci.