Cos’è l’infezione emotiva e come evitarla?

Conosciamo le meta-emozioni, o emozioni secondarie, questi sentimenti duali che portano a sentimenti di vergogna per la tristezza o addirittura senso di colpa per la rabbia.

A volte, questi sentimenti non sono i nostri sentimenti, ma si aggiungono comunque alla montagna dei nostri sentimenti. Questo è chiamato Infezione emotiva (o appassionato).

“È un processo psicologico in cui qualcuno è influenzato dalle emozioni di un’altra persona. In precedenza aveva una funzione di sopravvivenza, poiché le emozioni venivano utilizzate direttamente per la comunicazione – se qualcuno provava disgusto, l’intero gruppo smetteva di parlare, di mangiare – ma oggi può Un vero peso per le persone sensibili“, Descrivi Delphine B., psicologa e psicoterapeuta specializzata in terapie cognitive e comportamentaliin testa MustafaHosny Oh Dio, Amen e autore La tua guida alla salute mentale (Ed. Marabout).

Trasferimento di emozioni relativamente comune

Tuttavia, questo inquinamento delle emozioni è comune – quando trasceso diventa un problema -.

“L’abbiamo sperimentato tutti e vediamo che una persona cara non sta bene, e adatteremo il loro comportamento e riporteremo l’attenzione su di loro. È un misto di empatia, empatia e compassione, ” assicura lo specialista. Se l’ombra sembra buona, allora lo èIl contagio emotivo differisce dall’empatia in quanto il primo comporta a “Trasferimento” di emozioniO espressioni facciali o espressioni da persona a persona.

“Il nostro cervello (questo è stato dimostrato nei primati non umani negli anni ’90 e successivamente negli umani negli anni 2010) ha neuroni ‘specchio’ che, in un certo senso, visualizzano e imitano l’azione dell’altro. Se un amico è triste, il nostro neuroni specchio Permettici di imitare inconsciamente le sue espressioni di tristezza. E questo aspetto fisico scatenerà le stesse sensazioni nel nostro cervello limbico. Questo può essere fatto da remoto”, ha spiegato L. Scienza e futuroChristoph Haag Ricercatore in psicologia sociale nel 2019.

Chi sono le persone più colpite da questo inquinamento?

Ma se questo fenomeno è comune, quando può diventare un problema? “SQuando ci lasciamo veramente inquinare dai sentimenti dell’altro e ne avvertiamo i sintomi», risponde Delphine B.

“Se tratteniamo lo stress, può essere dannoso per noi. Conosciamo gli effetti dello stress sul corpo e Se siamo davvero ansiosi fin dall’inizio, ci eroderà più velocemente E discernendoci profondamente “, spiega. Secondo l’esperto, se il contagio emotivo avviene su un’ampia gamma di emozioni, è più veloce nel contrastare le emozioni descritte come spiacevoli”. Stabile Ha mostrato che tra gioia e rabbia, la gioia svaniva più velocemente.

Delphine Py spiega che le persone sensibili alle proprie emozioni, o ipersensibili, sono più a rischio. “Quando abbiamo un’elevata intelligenza emotiva o facciamo parte dello stesso gruppo sociale della persona colpita, saremo anche colpiti più facilmente”, aggiunge.

E per proteggersi da questa contaminazione, non è giusto scappare dagli altri, ma rimettersi al centro dei propri interessi. “Se vuoi aiutare gli altri, devi essere te stesso. Se stiamo andando male, non potremo fare nulla per l’altro”, ricorda la psicologa.

La chiave secondo il mio delfino? Imparare a capire le cose e rendersi conto di ciò che sta accadendo dentro di noi, quando ci troviamo di fronte ai sentimenti degli altri. “quello fermati, senti, Non assumersi la responsabilità delle emozioni degli altri“.

In pratica, quando ci troviamo di fronte a una persona cara che sta attraversando una situazione difficile, possiamo prima andare avanti per gradi dicendo: “Capisco e sento un po’ il tuo dolore, mi dispiace per te, vado aiutare”. In questo modo, la persona saprà che ci sei per lei e che comprendi la sua situazione, senza farti stufare di lei. Sostenere l’altro non lo è soffri con lui”, conclude Delphine B.