Il cantante Dave parla tristemente con DH: “Non suoniamo vecchi cantanti alla radio”

In occasione della pubblicazione delle sue memorie, hanno parlato con noi la maggior parte dei cantanti olandesi che festeggeranno i suoi 60 anni di carriera nel 2023 La DH. Il cantante, famoso per le sue canzoni e la franchezza, ricorda gli incontri e il destino che lo hanno spinto verso il successo, così come il fatidico momento che fa precipitare ogni artista nell'oblio. Nonostante una grave caduta dalle scale di casa sua avvenuta nel 2022, che lo lascerà con i postumi, Dave non perde la sua passione per il teatro. Sarà presente il 14 gennaio alle ore 16 al Forum di Liegi per uno spettacolo con 200 cantanti.

Quasi 80 anni dopo, questo libro è il desiderio di lasciare un segno?

“Non avrei mai pensato di lasciare una traccia. Non sono una lumaca, quindi non lascio traccia (ride). Ma è incredibile che una volta morti, gli artisti scompaiano completamente e noi ci dimentichiamo di loro. Ciò che a volte può Remain è una canzone, per quanto mi riguarda forse sarebbe “c'è solo”. Siamo mortali et al Vicino al cigno. Tra 15 o 20 anni dimenticheremo il nome del cantante. Non è falsa modestia da parte mia dirlo, è la verità, è triste. Radio Nostalgie ha deciso dieci anni fa, per ragioni commerciali, che la nostalgia cominciasse dagli anni Ottanta, e hanno smesso di far ascoltare cantanti degli anni Settanta come Gerard Lenormand, me e Frédéric François… vecchi cantanti che non passano alla radio. È fastidioso. A quel tempo, ero davvero stupito che non avessimo mai suonato con Georges Brassens, Brel, Gilbert Pécaud, Aznavour… Ci sono due cantanti straordinari che mi fanno sognare: il record di vendite Henri Salvador – all'età di 84 anni, ha pubblicato un album con i Winter Garden e ha venduto oltre un milione di copie – e Hughes Overray per il suo aspetto fisico all'età di 85 anni. Adesso l'unica possibilità di ascoltare gli artisti degli anni '70 è venire ai nostri concerti. Vendere dischi è importante per un banchiere, ma per un artista la cosa più bella e più emozionante è il palco. Siamo in paradiso, nella serenità. “È la felicità.”

Per te gli anni Settanta sono stati gli anni della fama e della nostalgia?

“Credo che chi invecchia tende a guardare con più piacere al passato che al futuro. Avendo quasi ottant'anni, so che il mio futuro è inferiore al passato. È più piacevole e rassicurante pensare del passato e degli anni felici, piuttosto che pensare al futuro e ai problemi della vecchiaia.”

Come vedi il futuro?

“Sono uno di quei cantanti che, a volte a torto, non ha mai pensato per un attimo di smettere di cantare perché i momenti sul palco sono momenti di vera felicità. Mi vedo come un buon vecchio cantante. Spero solo che la mia voce e la mia condizione fisica lo consentano di farlo. La qualità del suono può peggiorare Ma anche adesso, senza alcun orgoglio fuori luogo, ho la fortuna che la mia voce non è cambiata per niente sul palco. Ho la fortuna di prendere tutti i miei appunti nello stesso modo in cui ho fatto 50 anni fa. Grazie al buon Dio. Es. Siamo mortaliÈ una percentuale molto alta, la canto senza alcun problema. Ma ci sono cantanti, di cui non farò i nomi per non essere cattivo, che sono costretti a cambiare tonalità del loro canto perché non sono più in grado di produrre le note come prima. Non possono farci niente, è un fenomeno puramente fisico, è come perdere i capelli.

Nel tuo libro fai spesso riferimento a Dio, incluso il fatto che è stato Lui a darti questa voce. Sei un forte credente?

“Si potrebbe dire che sono un credente. Mio padre era di origine ebrea anche se divenne protestante e quindi cristiano. Quando avevo 12 anni ero così religioso che volevo diventare prete. Dopo il mio incidente, ho è caduto il 24 gennaio 2022, e quello che prego ancora molto, e gli parlo ma non risponde mai, immagino che non abbia tempo (ride).

Dopo l'incidente dici di aver perso il senso del gusto e dell'olfatto?

“Mi piace mangiare e bere un buon bicchiere di vino, sono un vero buongustaio. A gennaio saranno due anni che non sentirò più né gusto né odore, è davvero terribile. In Francia cadono circa 20.000 persone fa le scale ogni anno. Alcuni si feriscono. È tetraplegico, alcuni perdono il senso del gusto e dell'olfatto, altri muoiono. Quindi in un certo senso è una fortuna che sia ancora vivo. Ho perso anche la memoria diretta, è un sintomo dell'invecchiamento ma Sento che la caduta lo ha accelerato.

“Non ti insegnano ad essere ricco”

Parla anche degli inconvenienti dell'industria dell'intrattenimento, della droga, delle difficoltà finanziarie…

“A scuola impari tante cose, ma non ti insegnano come diventare ricco. Se vieni da un ambiente povero e all'improvviso guadagni dai 3.000 ai 4.000 euro al giorno, non sai davvero sapere come gestire i tuoi soldi.”

Dichiari anche di essere bisessuale.

“In Francia o in Italia, che sono più cattoliche, l'omosessualità è un problema da molto tempo. Per fortuna la società sta cambiando, soprattutto tra i giovani. In Olanda non è un tema importante. È come dire che ha i capelli rossi”. O sei gay o non lo sei.” “.

Con Patrick Loiseau, il tuo paroliere e compagno, è una storia bellissima e duratura.

“Siamo come Laurent Folzy e Alain Souchon, tranne che non vivono insieme (ride). Ho incontrato Patrick Loiseau nel 1971. Tutte le canzoni che ha scritto per me hanno sempre avuto molto successo, comprese Siamo mortaliQual era il nome della sua migliore amica. La possibilità della vita è che Dio vada in giro in incognito. Avere il proprio paroliere a casa è molto pratico.

Qual è la tua canzone preferita da cantare?

“È una canzone, non uno dei miei più grandi successi discografici, ma suscita sempre un certo livello di invenzione, scritta da Patrick Loiseau sulla morte di mia madre, con una voce straordinaria, come tenore: Ultimo sguardo. È sempre un momento molto emozionante quando la canto. Sento spesso la gente piangere nella stanza. Quando perdiamo qualcuno di caro, questa canzone può toccarci. Provo anche una grande tenerezza per È per caso?Adattamento francese innamoriamoci.”

l'hai detto tu Lettera ad Elena Avrebbe avuto più successo se Claude François non fosse morto nello stesso momento?

“A quel tempo ero sull’orlo del successo, ogni canzone che cantavo era un successo quando uscivo Lettera ad Elena, è iniziato a pieno ritmo come i suoi predecessori. La morte di Claude François fece improvvisamente sì che le radio trasmettessero solo le sue canzoni. Ecco perché penso che avrebbe potuto avere più successo di quello che ha avuto.

Durante la tua carriera, qual è l’incontro più bello che hai affrontato?

“Tre donne che sono state davvero importanti nella mia carriera artistica: Annie Cordy, che è stata una vera amica e con la quale ho partecipato al mio primo torneo olimpico nel 1976, Nana Mouskouri, con la quale ho fatto la mia prima tournée estiva, e Mick Michel, che mi ha aiutato e mi ha dato la possibilità di contattare un cantante per prendere lezioni di canto.” Classico.”