Army of the Dead 2: titolo e informazioni del film sugli zombi di Netflix

Giornalista specializzato in film e serie su piattaforme, indipendentemente dal genere. Ciò non gli impedisce di rimanere fedele alla piccola finestra e al grande schermo.

Zack Snyder ha rivelato il titolo del suo sequel di zombie, Army of the Dead, che sarà disponibile su Netflix. Il regista ha persino deriso il possibile ritorno di un personaggio così popolare tra il pubblico.

Il franchise Army of the Dead su Netflix sta andando bene. Mentre il prequel di Army of Thieves di e con lo specialista di armadietti incentrato su Ludwig Dieter, Zack Snyder arriva venerdì 29 ottobre su Netflix, Zack Snyder ha rivelato alcune informazioni sul sequel di Army of the Dead.

Durante un’intervista con inversoIl regista ha rivelato il titolo di questo sequel: Planet of the Dead. Questo titolo suggerisce che possiamo lasciare gli Stati Uniti e vedere i danni dell’infestazione di zombi nel resto del mondo. Tanto più che il film si conclude con la fuga del sopravvissuto Vanderohi (Omarie Hardwicke), che riesce a lasciare Las Vegas in aereo prima di rendersi conto di essere stato morso.

Ma un altro personaggio che potrebbe essere sopravvissuto alla rapina andata male nell’Esercito dei Morti è Dieter. Se si sacrificasse restando rinchiuso nella cassaforte per salvare gli altri, non sarebbe visto morire concretamente. Zack Snyder ha anticipato questo possibile ritorno di questo personaggio nel sequel:

“La vera avventura è vedere cosa gli è successo quando gli ha chiuso la porta della cassaforte. È stato ucciso da Zeus o no? Cosa è successo? Non l’ha visto morire sullo schermo e aveva ancora del tempo per andare. Racconta cosa succede in Army of the Dead 2 – alias In the name of Planet of the Dead – ma diciamo solo che c’è una possibilità che Dieter sopravviva. E c’è una possibilità che questa NDE gli faccia venire voglia di trovare Gwendolyn imprigionata.

In attesa di scoprire i contenuti di questo sequel, i fan dell’universo immaginato da Zack Snyder potranno pre-scoprire Army of Thieves a partire dal 29 ottobre e, successivamente, la serie animata spin-off Army of the Dead: Lost Vegas, incentrata intorno al personaggio di Dave Bautista.