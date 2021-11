Il famoso designer e designer americano Virgil Abloh è morto all’età di 41 anni

Virgil Abloh è morto domenica 28 novembre a causa di un cancro che combatteva in segreto da diversi anni.

Architetto di formazione, il designer e stilista americano è stato direttore artistico uomo di Louis Vuitton, fondatore del brand milanese Off-White, che univa lusso e… Abbigliamento di strada. È stato anche stilista, DJ e per un certo periodo il braccio destro di Kanye West.

Tutti i marchi stavano discutendo per collaborare con lui. Che si tratti della fabbrica di cristalli Baccarat, del marchio di mobili IKEA, della Nike o persino della rock band Guns N’ Roses, Virgil Abloh ha mostrato il suo talento diversificando e decifrando i codici.

“Louis Vuitton e Off White sono devastati nell’annunciare la morte di Virgil Abloh, domenica 28 novembre, per cancro. Ha combattuto da solo per diversi anni”, ha affermato il marchio in una nota.

Bernard Arnault, CEO di LVMH, ha dichiarato: “Siamo rimasti tutti scioccati da questa terribile notizia. Virgil non era solo un geniale designer e visionario, ma anche un uomo di grande spirito e grande saggezza. La famiglia LVMH si è unita a me in questo momento con grande tristezza e stiamo tutti pensando ai loro cari in La morte di un marito, padre, fratello, figlio e amico”.

Diverse personalità hanno inviato le loro condoglianze sui social media: