Elisabeth, Leonore, Ingrid, Alexandra, Estelle e perfino Amalia: il futuro della monarchia europea si preannuncia tutto al femminile

Elisabetta del Belgio e Leonor di Spagna sono due principesse ereditarie che hanno abbracciato pienamente il loro destino di future regine. Sono i leader della nuova generazione. Nei Paesi Bassi, in Svezia e in Norvegia… il futuro delle monarchie sembra molto femminile.

Al Cairo, in Egitto, tutta la stampa belga è venuta ad assistere al primo viaggio ufficiale della principessa Elisabetta. “La principessa Elisabetta d'Egitto ha mostrato una sicurezza davvero sorprendente per una ragazza della sua età. pensa Sophie Lagesse, specialista di monarchia presso Le Soir Mag. “Era nel suo elemento e sapeva come mettersi davanti alle telecamere, quindi si vede che si era preparata in anticipo e che sembrava quasi più a suo agio di sua madre.” “Mathilde, che era un po' come la maestra dell'apprendista, era più nervosa dell'apprendista Elisabeth perché era un momento importante per Mathilde.” “come madre”Aggiunge Wim Dehandshtar, esperto azionario di DPG Média.

Anche la principessa ereditaria ha fatto bella figura rilasciando la sua prima vera intervista e rispondendo a decine di giornalisti. ““Guarda negli occhi il suo interlocutore ed è molto facile comunicare con lui.”“, conferma Emmanuelle Joua, specialista in monarchie a Paris Match.“All'epoca era molto stressata e in realtà è molto professionale.” Pensa a Wim Dehandshtar.

Elisabetta del Belgio non è l'unica ereditiera ad occupare una quantità crescente di spazio. Un’intera generazione di future regine sta guadagnando potere in Europa. Leonor dalla Spagna, Ingrid Alexandra dalla Norvegia, Estelle dalla Svezia e perfino Amalia dai Paesi Bassi.