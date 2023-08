DJ Daddy K, Gaetan Bartosz, Christopher De Nolpe, Julien Labrelle: RTBF Radio Returns

Con 4 ore e 38 minuti di ascolto al giorno e una quota di ascolto media del 37% (ovvero 1,3 milioni di ascoltatori giornalieri), tutte e otto le stazioni radio pubbliche erano tutte sorridenti mercoledì mattina alla conferenza stampa di rientro a scuola. il loro obiettivo? Sviluppare lo spettacolo on demand e interagire con i suoi contenuti audio (radio e podcast). Con alcuni nuovi programmi sulle loro onde radio. Quanto a Classic 21, annunciano l’esclusivo show del 13/9 di Helmut Lotti in versione metal, l’arrivo della web radio 100% new wave Twelfth (new wave anni ’80) e un nuovo opinionista a Caffè con ghiaccio : Jean-Jacques Brunel, bassista degli Stranglers. Non male per una radio che nel 2024 festeggerà anche il suo 20° anniversario!

Per quanto riguarda il primo, Entra senza bussare Di Jerome Cullen Celebrando il suo decimo anniversario, h ora Di Jean-Louis Hague torna per la seconda stagione (700.000 repliche e download l’anno scorso) e notiamo anche l’arrivo di un nuovo programma culturale, cabinaSul palco e nelle arti performative. Ma la grande novità arriva soprattutto da Tarmac, media urbano della RTBF, con l’arrivo di Dj Daddy K, ex contatto che sarà anche su NRJ quest’autunno. Sarà presente ogni sabato sera dalle 21 alle 22 con un programma speciale in occasione del cinquantesimo anniversario dell’hip-hop. “È bello avere un punto d’appoggio anche in RTBF e sono orgoglioso di far parte della casa e della Tarmac,” Hai annunciato. Non sorprende che sia stato Akru, ex star di Starflam e capo della Tarmac, a offrirgli l’offerta.

Christopher di “Don’t Forget the Words” diventa l’ospite

Altra novità, il trio che dominerà il programma mattutino in radio su Tepic. Accanto ad Audrey (ex NRJ) e Gaetan Bartosz, anche loro sottratti a Radio Contact, troveremo Christopher Hidea che ha partecipato a Non dimenticare i testi. Dopo essere diventato editorialista per Vivacité, è diventato co-conduttore di Tipik. Infine, a mezzogiorno due nuovi spettacoli approderanno a Vivacité. ospite a pranzo (Grande personaggio televisivo: Jacques Mercier per il numero 1) Presentato da Fanny Jandren tra le 12:00 e le 13:00. Seguirà, tra le 13:00 e le 15:00, il ritorno della partita su RTBF con Solo contro il mondo Inserito da Livia Dushkoff e Hughes Hamelink.

Senza dimenticare l’arrivo in squadra di un altro ex disertore della RTL, Julien Labrille ambasciatori di Michael Pashin. Si dice che vedremo anche un candidato Capo supremo In molti programmi televisivi del servizio pubblico.