“L'ho disinstallato dopo un'ora!” Questo videogioco estremamente impegnativo con una valutazione di 17/20 diventerà sicuramente un film o una serie

Le modifiche ai videogiochi non sono una novità. Tuttavia, abbiamo dovuto aspettare qualche anno perché questi film facessero miracoli al botteghino. Oggi i palchi si moltiplicano e le case di produzione valutano la possibilità di fornire tanti titoli per spettacoli di intrattenimento. Tra i futuri candidati troviamo uno dei migliori personaggi di Souls del 2023. Secondo il suo direttore, lo studio ha registrato diverse proposte per espandere l'universo, al cinema o in televisione!

Gli adattamenti dei videogiochi hanno un futuro brillante davanti a sé e il miglior personaggio souls-like del 2023 sarà uno dei prossimi nominati!

Gli adattamenti dei videogiochi sono popolari da un po’. Non importa se viene trasferito sotto forma di pellicola (sconosciuto, La mia voce, Super Mario Bros, Grande turismo, Il detective Pikachu, Lattine) o stringa (misterioso, L'ultimo di noi, Testa di tazza, aura, Cyberpunk 2077), il successo viene raggiunto nella maggior parte dei casi. Nel corso di questi numerosi e crescenti successi, alcune aziende o piattaforme vogliono vedere se riescono a raggiungere questo obiettivo concentrandosi su licenze forti. : Possiamo citare come esempio Orizzonte, Dio della guerra et al Lui cade L’adattamento è gestito rispettivamente da Netflix e Amazon Prime.

Lungi dall'essere limitati a produzioni simili, gli adattamenti dei videogiochi sono diversi per accontentare i giocatori che frequentano i cinema o divorano il software delle numerose piattaforme SVOD. Nonostante questa diversità, i giocatori sperano comunque di apprezzare la produzione di un film o di una serie ambientata in un mondo molto oscuro, come quelli trovati da FromSoftware e Simile alle animeGeneralmente. Recentemente, sembra che lo studio di videogiochi la cui ultima creazione è stata così acclamata abbia, secondo le dichiarazioni del direttore del gioco, ricevuto alcune offerte per realizzare finalmente un progetto del genere.

Il successo di Lies of P potrebbe estendersi oltre i videogiochi, dove si riversano proposte di adattamento

Con dedizioneAnello Al-Dinascesa di Simile alle anime Ha raddoppiato di intensità. C’è stato, ad esempio, solo nel 2023, Wu Lung: dinastia caduta, L'ultima fede, Signori dei Caduti O P mente. A livello mondiale è proprio quest'ultimo ad essere stato ampiamente acclamato dalla critica e dai giocatori, e questo non è passato inosservato. Questo sia tra le fila dello studio (Round8) o dell'editore (Neowiz)… così come nelle società di produzione! Mentre gli sviluppatori stanno già pensando a cosa verrà dopo – Il DLC è stato confermato e un seguito sarà in cantiere -, Significa espandere il mondo di questa nuova IP (proprietà intellettuale) Sarà più importante di quanto pensiamo.

Come ha affermato Jeewon Choi, il direttore del gioco, Voto 17/20 nelle nostre rubriche È noto per offrire una grande sfida ai giocatori e le squadre sono già state identificate dalla redazione di Gamerant Molte offerte per sviluppare adattamenti transmediali P mente. Per lo studio, questo è un potenziale vantaggio poiché Choi ha spiegato in privato che hanno in riserva alcune storie, che non possono essere presentate nel gioco finale. Tuttavia, allo stato attuale, Lo studio sembra concentrarsi principalmente sui modi per espandere l'esperienza di giococome descritto nel DLC e nel seguito, e non specifica se le presentazioni multimediali ricevute siano conclusive e se ce ne siano attualmente allo studio. Si propone anche, tuttavia, di mantenere la speranza dei fan P mente“ È troppo presto per condividere un piano dettagliato su questo argomento “Nonostante lo studio” Esplora le possibilità per continuare la storia P mente in modo positivo ».