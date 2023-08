Il buon piano per dimenticare ID.3?

Nel settembre 2014, la Volkswagen ha convertito la sua famosa Golf in elettrica. Approvato Volkswagen e-Golf, questo leader di classe ha iniziato la sua carriera, sotto il cofano anteriore, Un motore elettrico con una potenza di 85 kW o l’equivalente di 115 cavalli. È alimentato da una batteria da 24,2 kWh che gli consente di avere un’autonomia compresa tra 130 e 190 km. A metà strada, nel 2017, la berlina compatta ha ricevuto 35,8 kWh, aumentando la sua autonomia a 300 km mentre la macchina elettrica aveva 136 CV.

Abbandona gli applausi nel 2020 per far posto a VW ID.3. Perché per il marchio di Wolfsburg è necessario dimenticare al più presto la porta diesel, e muoversi molto velocemente nella posizione della mobilità elettrica con veicoli che si distinguono molto nettamente tecnicamente e stilisticamente da quelli della gamma termica.

Il dispositivo di backend per l’ID 3 nel 2023

La Volkswagen ID.3 restyling è ora disponibile su ordinazione, il prezzo base è di 42.990 euro. © Francois Lemure

Una strategia che sembra perfettamente logica, ma non convincente. Per la ID.3 non si torna indietro, è troppo tardi ma in occasione del suo restyling, nella primavera del 2023, il brand si sta prodigando per abbandonare la sagoma atipica di una monovolume elettrica e tornare allo stampo classico di una berlina compatta più tradizionale. Ovviamente, è impossibile girare le linee della macchina, Devi accontentarti di piccoli tocchi, come il cofano monopezzo non più sormontato da un deflettore laccato nero alla base del parabrezza. Un sottile ritocco che, agli occhi di chi non lo sapesse, dovrebbe far sembrare l’ID.3 Stage 2 un giocatore di golf sospeso. In questa occasione anche la gamma ID.3 è stata rifocalizzato su un unico motore da 204 CV.

Un trend che sarà seguito dall’atteso sostituto nel 2027 che prenderà il titolo di Volkswagen i.d. Golf. Questa volta non ci saranno più misteri, l’auto elettrica compatta non scommetterà sull’esclusività ufficiale e si collocherà nel campo delle concorrenti Peugeot e-308 e Opel Astra Electric le cui linee si abbinano perfettamente alle versioni termiche..

