Il belga più ricco del mondo: perché “la ricchezza è equamente distribuita” (infografica)

nella sua ultima versione annuale Il libro dei dati sulla ricchezza mondialepubblicato mercoledì, la società svizzera di servizi finanziari UBS colloca il nostro Paese al vertice della classifica mondiale della ricchezza individuale media, con una ricchezza privata stimata di 249.937 dollari (USD) per adulto, una ricchezza media di 234.462 euro (secondo i tassi di cambio applicata a fine 2022) per belga di 18 anni e più (-3% rispetto al 2021).

Come promemoria, la mediana divide una serie statistica in due parti uguali. Quindi è un punto centrale che in qualche modo consente di escludere i valori anomali e di appianare il risultato finale. Questo metodo, secondo i ricercatori alla base del rapporto, dà un’idea migliore dello stato di ricchezza della popolazione.

Se si tiene conto della ricchezza media – e non più media – degli adulti, il Belgio (352.814 USD, ovvero 330.970 € a parità di tassi e una perdita del 3,8% rispetto al 2021), esce dalla top 10. Nel mondo. Dalla Svizzera ($ 685.230 USD).

distribuzione equa

Per l’economista Philip Devitt, questo può essere spiegato semplicemente dal fatto che “In Belgio, come per il reddito, la ricchezza è distribuita in modo più equo. Facciamo meglio della maggior parte degli altri paesi“.

Per illustrare, si noti che solo la Slovacchia (0,508) e il Qatar (0,586) hanno un coefficiente genetico migliore del Belgio (0,596). Questo coefficiente si basa sul confronto delle proporzioni cumulative della popolazione con le proporzioni cumulative del reddito che riceve e varia da 0 nel caso di perfetta uguaglianza a 1 nel caso di perfetta disuguaglianza. In altre parole, serve a misurare la concentrazione della ricchezza.

A titolo di esempio, la Svizzera, che è al primo posto nella classifica mondiale della ricchezza media, ha un coefficiente di 0,772, mentre gli Stati Uniti, che sono al secondo posto in questa classifica, hanno un coefficiente di 0,830.

peso della custodia

Se il Belgio occupa un posto del genere nella gerarchia globale, gli deve in parte la sua ricchezza “non finanziaria” media: 220.384 dollari, secondo il rapporto pubblicato da UBS.

Questa realtà riflette particolarmente Il peso delle grandi abitazioni in Belgiopensò Philip Devitt, che se lo ricorda.La percentuale di proprietari nel nostro Paese è del 70%, che è una delle più alte” Nel mondo.

Tuttavia, l’economista avverte: “ Il valore della casa è aumentato notevolmente, ma questo non ha molta importanza per il proprietario. Perché se vuole vendere la sua proprietà, spesso deve comprarne un’altra. Aumenterà anche l’aumento del valore di questo nuovo bene“.

Perché, in effetti, una serie di fattori qualificano un po’ l’osservazione che il belga è “il più ricco del mondo”.

inflazione e tenore di vita

Il primo di questi fattori èNon prendere in considerazione l’inflazione“, sottolinea Philip Devitt. Tuttavia, sappiamo che in alcuni paesi, tra cui il Belgio, ci sono molti cittadini”Investire in fondi pensione, assicurazioni collettive, quel genere di cose. Tuttavia, c’è più di DC, la resa è importante. Ma questo non tiene il passo con l’inflazione“. generalmente, “Non c’è niente di scritto su cosa si sta facendo con questi soldi“.

Va notato che il rapporto UBS, pur non mancando di attenzione, soffre soprattutto di non tenere conto delle differenze nel tenore di vita tra ciascuno dei 217 mercati (paesi e regioni indipendenti) analizzati.

In realtà, “Prendi il valore di una merce in un paese e lo converti semplicemente in dollari USA. un punto. Ma una casa in Cile non vale una casa nel Regno Unito “, dice l’economista.

Inoltre, quest’ultimo mette in guardia da quello che potrebbe essere descritto come uno pseudo-effetto di questa classificazione.

In realtà, “La popolazione belga sta invecchiando“, Che significa “Molti belgi sono già riusciti a costruire la propria capitale“E questo non è il caso dei paesi in cui la popolazione è più giovane”.Ciò che conta è il corso della vitariassume Philip Devitt, che ricorda per deduzione, L’importanza della ricchezza globale, compresa la ricchezza del paese stesso, che deve essere presa in considerazione. Quanto vale una casa se non è allacciata alla corrente o vicina alle scuole? “

Un calo generale del trompe l’oeil

Complessivamente, il patrimonio totale posseduto privatamente da adulti all’interno della popolazione belga è di 3,155 miliardi di dollari (USD), pari allo 0,7% della ricchezza globale (per un valore di 454,400 miliardi di dollari).

Questa stima riflette una diminuzione negli ultimi 12 mesi (-3,5%), che si traduce logicamente in una diminuzione della ricchezza media per adulto in Belgio: da $ 366.753 nel 2021, questa è scesa a $ 352.814 nel 2022 (-3,8%).

Inoltre, questo segue solo la tendenza a livello globale.

Per la prima volta dalla crisi del 2008, la ricchezza globale mostra un calo: di 11.300 miliardi di dollari (ovvero – 2,4%).

In media, la ricchezza individuale è diminuita del 3,6% a livello mondiale a $ 84.718 (€ 79.472 secondo i tassi di cambio in vigore alla fine del 2022).

Questa tendenza, secondo gli autori del rapporto UBS, si spiega in parte con l’apprezzamento della valuta di riferimento (USD) nei confronti delle altre valute locali.

Così, a tassi di cambio simili a quelli del 2021, la ricchezza globale aumenterà (+3,4%), così come la ricchezza media per adulto (+2,2%).

Tuttavia, anche il calo dei mercati finanziari osservato nel 2022 ha influito su questa tendenza.

Inoltre, se si tiene conto dell’inflazione, gli autori del rapporto suggeriscono in definitiva una perdita di ricchezza reale del 2,6% a livello mondiale.

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Scoprire ici.