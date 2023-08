Perché i consumi di gas continueranno a diminuire in Europa nei prossimi mesi, secondo i maggiori paesi esportatori – Business AM

 di Olivier Dalain

 pubblicato in Giovedì 17 agosto 2023 A 19:14 •

 5 lettura accurata



Mentre i prezzi sono lontani dal picco dell’anno scorso, il consumo di gas è stato piuttosto contenuto in Europa durante la prima metà dell’anno. Secondo il Forum dei paesi esportatori di gas (GECF), questa tendenza continuerà nei prossimi mesi.

Perché questo è importante?

In Notizia : il resoconto mensile del forum. Mercoledì il Forum dei paesi esportatori di gas ha pubblicato il rapporto mensile sul mercato del gas.

Conferma quanto già notato da altre organizzazioni: i consumi di gas continuano a diminuire nell’Unione Europea. E prevede: continuerà per il resto dell’anno. IL dettagli : Qual è l’entità della riduzione? Secondo FPEG, durante la prima metà del 2023, il consumo di gas

La guerra in Ucraina sembra aver dato vita a un nuovo paradigma in Europa: il basso consumo di gas. I prezzi hanno giocato un ruolo importante in questo, così come i regolamenti. Gli europei sono già stati invitati a ridurre i loro consumi per evitare carenze di approvvigionamento.