Odoo, la pepita vallone, suscita polemiche sulla visita del suo camion dell’istruzione alle scuole | Economia

Odoo, la principale società vallone di software per la gestione imprenditoriale, valutata oggi 3,75 miliardi di euro, viaggia con il suo laboratorio mobile, “LabOdoo”, per mostrare ai giovani studenti belgi cos’è il business. Tuttavia, l’esperienza, sebbene gratuita, è inquietante all’interno del Parlamento della Confederazione Vallonia-Bruxelles, Link indicazioni stradali .



30-06-23, 13:33



LabOdoo Experience è gratuita, finanziata da Odoo e offre agli studenti una sessione educativa e workshop pratici per capire come funziona un’azienda, afferma il presidente e fondatore di Odoo Fabian Benckers, 44 anni, il più giovane miliardario del Belgio, nel suo libro Blog (continua sotto).

“LabOdoo” interviene su richiesta degli insegnanti” Fabian Benckers, CEO, Odoo

Per contestualizzare, LabOdoo è un laboratorio didattico a supporto dell’educazione.Concretamente, è un semirimorchio con 9 workshop per scoprire attraverso la pratica tutte le funzioni di un’azienda: minimarket (imparare la gestione della liquidità), gestione dell’inventario (codice a barre), reclutamento delle risorse umane processo, gestione commerciale (preventivo, ordine, fattura), workshop creazione sito web, codifica e controllo fatture contabili, ecc. LabOdoo viene coinvolto Su richiesta degli insegnanti in economia, gestione, contabilità, logistica o altro per integrare i loro corsi teorici con il lavoro pratico. L’esperimento ha una durata di 90 minuti durante i quali un gruppo di massimo 27 studenti condurrà 4 workshop per capire come funziona l’azienda”. Spiega (continua sotto).

PTB MP è molto turbato

Tuttavia, nonostante l’ottimo feedback degli studenti, l’iniziativa è contestata all’interno del Parlamento dell’Unione Vallonia-Bruxelles, competente in materia di istruzione, in particolare dal deputato del PTB Jean-Pierre Kerckhoffs che ha interrogato al riguardo il ministro Caroline Desires. : “E’ normale che un’azienda privata si annunci in prossimità della scuola”, si preoccupa l’eletto, insistendo sulla “missione della scuola di educare il cittadino”. “Non può assumere un punto di vista commerciale”, aggiunge (continua sotto). READ Fiat svela le prime immagini del suo SUV coupé, il Fastback



“Ci siamo”, si lamenta DéFi

Tanto è bastato per scatenare polemiche sulla mancanza di ambizione per l’istruzione francofona e il suo rifiuto di collaborare con una nuova frontiera dell’imprenditoria vallone, una partnership che molti osservatori vedono come promozione dell’istruzione in una regione economicamente devastata. “Ci siamo. Un camion spiega, su richiesta degli insegnanti, ciò che l’azienda considera un rischio nel sindacato Vallonia-Bruxelles, dove dobbiamo ricordare che il tasso di disoccupazione è da tre a quattro volte superiore a quello delle Fiandre “, risponde François de Smet, presidente della DéFi. L’argomento principale sollevato: l’azienda non vende nulla agli studenti, solo esperienza tangibile nel mondo del lavoro.

FWB sta indagando

Caroline Desser, segretaria all’istruzione della FWB, ha cercato di appianare le cose: “Un deputato mi ha chiesto della legalità di alcune pratiche di questo camion (promozione di attività commerciali). A questo punto, come per qualsiasi reclamo simile, ho semplicemente chiesto allo statuto della scuola commissione per verificare i fatti e darmi un parere”. Logicamente”, risponde su Twitter (segue sotto). READ Questo progetto vuole andare più veloce e più lontano che unire Shiba Inu e Bitcoin!



Contrario all’insegnamento della legge?

La presenza di un’azienda all’interno della scuola può già violare la sezione 1.7.3-3 della legge sull’istruzione, che vieta “qualsiasi attività commerciale” all’interno dell’istituto e “contenuti didattici forniti agli studenti dai dipendenti dell’azienda anziché dagli insegnanti”. Pertanto, è stato nominato un comitato per chiarire questa “questione” (continua sotto).

“La più stupida iniziativa di marketing della storia”

Una presa di posizione che Fabian Bencairs denuncia con veemenza: “L’insinuazione che lo faremo per la pubblicità non ha senso. Questo progetto è con un investimento di un milione di euro! Per 4.000 euro puoi avere un cartellone di 20 metri quadrati su una strada nazionale con 13.000 auto al giorno per un anno. Mettere un grande logo Odoo su un camion da un milione di euro che va alle scuole sarebbe l’iniziativa di marketing più stupida nella storia di Odoo.” Conferma.

