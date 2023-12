NMC contro LFP

Attualmente, le batterie agli ioni di litio vengono utilizzate nei veicoli elettrici in tutto il mondo. All'interno di queste batterie agli ioni di litio sono presenti due tecnologie principali: NMC (nichel-manganese-cobalto) e LFP (litio-ferro-fosfato).

“Le batterie NMC, utilizzate dai produttori europei, hanno una migliore autonomia e riciclabilitàPeter Tom Jones ha spiegato. Ma le batterie NMC costano più delle batterie LFP perché contengono cobalto e nichel, che sono materie prime molto costose..

Grazie al loro valore intrinseco più elevato, le batterie NMC sono più facilmente riciclabili rispetto alle batterie LFP. “Umicore, ad esempio, non ha bisogno di sussidi per riciclare le batterie NMCPeter Tom Jones ha spiegato. Il valore del cobalto e del nichel è sufficientemente elevato da rendere il riciclaggio economicamente interessante..

La Vallonia investe più di 11 milioni di euro nelle batterie: “Il potenziale di sviluppo è enorme”

Mentre la Cina ha rilevato la produzione delle batterie LFP, alcuni produttori europei hanno deciso di rivolgersi a questa tecnologia. Il loro obiettivo è offrire auto elettriche più economiche, dotandole di una batteria LFP anziché di una NMC. Per Peter Tom Jones questa non è necessariamente una buona notizia. “A causa del loro basso valore intrinseco, le batterie LFP non possono essere riciclateLui spiega. Passando radicalmente a questa tecnologia a basso costo, l’Europa potrebbe creare un’enorme riserva di rifiuti potenzialmente tossici. Naturalmente, l’Europa potrebbe utilizzare sussidi o tasse per forzare il riciclaggio, ma questo non è un modello di business ideale per le aziende..

Ma quali tecnologie potrebbero essere immesse sul mercato nei prossimi anni? Se Peter Tom Jones non vede “Disordini in arrivo nei prossimi anni”Si attendono sviluppi.

Umicore si basa sulla tecnologia HLM

Umicore ha annunciato che inizierà a produrre batterie HLM (ad alto contenuto di litio manganese) nel 2026. Il vantaggio di questa batteria è che utilizza manganese, una materia prima economica e teoricamente abbondante. La batteria HLM dovrebbe quindi essere meno costosa della NMC, pur garantendo una migliore autonomia rispetto alla LFP. Secondo Peter Tom Jones la tecnologia HLM può essere considerata come… “Risposta europea” Per la tecnologia LFP cinese. “Ma il problema è lo stesso per la tecnologia LFPPeter Tom Jones ha spiegato. Il basso valore intrinseco della batteria HLM renderà il processo di riciclaggio più complicato.. Tuttavia, Umicore dispone della tecnologia per riciclare le batterie HLM. La domanda è se sarebbe redditizio senza sussidi o tasse.

Batterie allo stato solido tra pochi anni

Anche le batterie ad elettrolita solido ricevono molta attenzione. Invece di essere liquido, l'elettrolita è solido e si trova tra l'anodo e il catodo. Secondo i promotori la batteria allo stato solido aumenterà l'autonomia e la velocità di ricarica. “Le batterie allo stato solido sono un’evoluzione, non una rivoluzioneTuttavia, Peter fa arrabbiare Tom Jones. Si tratta quasi sempre di batterie agli ioni di litio e il loro elettrolita è solido anziché liquido. Inoltre, queste batterie rimarranno costose e si rivolgeranno alla classe superiore che può permettersi auto costose.. Sebbene le batterie allo stato solido sembrino promettenti, non raggiungeranno il mercato prima di diversi anni. Ad esempio, la BMW ha recentemente annunciato che non lancerà un’auto alimentata da batterie a stato solido fino al 2030.

Scoperta del litio in Belgio: bingo? “Ad un certo punto, dovremo accettare di riaprire le miniere e accettare che costerà di più”.

Rivoluzione del sodio

Secondo Peter Tom Jones bisognerà attendere l'arrivo delle batterie agli ioni di sodio per assistere ad una vera e propria rivoluzione nel mondo delle batterie. Secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia, l’uso del sodio presenta un duplice vantaggio. Pertanto, il sodio è una materia prima relativamente economica e il suo approvvigionamento non è critico. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, il costo della batteria al sodio sviluppata dall’azienda cinese CATL è inferiore del 30% rispetto alla batteria cinese LFP, che a sua volta costa dal 20 al 40% in meno rispetto alla batteria NMC.

Tuttavia, le batterie al sodio hanno una bassa densità di energia. Ciò significa che la batteria occupa più spazio a parità di capacità. “Inizialmente le batterie al sodio non saranno una soluzione per le automobiliPeter Tom Jones ha spiegato. Possono essere utilizzati per immagazzinare l’elettricità in eccesso generata dalle energie rinnovabili.. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia, le batterie al sodio potrebbero essere utilizzate nelle auto elettriche più economiche e con autonomia più breve.

Proteggere l’industria europea?

Inoltre, Peter Tom Jones invita l’Europa a proteggersi dalla concorrenza cinese. “Altrimenti rischiamo di ripetere quello che è successo con il fotovoltaicoAnnunciare. I cinesi hanno copiato la nostra tecnologia e l’hanno riprodotta a un costo inferiore grazie al sostegno del governo e ai loro standard ambientali, sociali e di governance (Nota del redattore: Ambientale, sociale e governance) minimo. L’Europa deve quindi tutelarsi se vuole evitare di diventare un museo dell’industria. Questo è già successo con il fotovoltaico e sta accadendo anche con le turbine eoliche e con l’industria automobilistica..

Secondo Peter Tom Jones, il dominio della Cina nella produzione di batterie LFP fa parte di una strategia più ampia volta a raggiungere questo obiettivo “Distruggere l'industria automobilistica europea”. “Ecco perché i cinesi hanno investito molto nella batteria LFPAnnunciare. “È stato più facile entrare nel mercato europeo con auto che costavano il 40% in meno.”.

Si consiglia di aprire miniere in Europa e impianti di raffinazione di litio, cobalto, nichel e terre rare. Secondo lui i paesi nordici sono pieni di queste importanti materie prime. Tuttavia, l’incertezza su quale tecnologia delle batterie prevarrà potrebbe rallentare gli investimenti. “Al momento in Europa non ci sono né miniere né raffinerie di litioAnnunciare. Ma dopo vent’anni, se si rendesse necessaria una batteria al sodio, potremmo non aver più bisogno del litio.. Quindi le compagnie minerarie vogliono lanciarsi adesso in Europa per assicurarsi che i loro investimenti siano redditizi.