« Nous reconnaissons l’importance d’être prêt dans le cas où cette protection diminuerait avec le temps, et d’aider à faire face à omicron et d’autres variants dans le futur», un déclaizer.







Par AFP

Pubblico il 25/01/2022 alle 12:52 Tempi di lezione: 2 min



lL’alleanza Pfizer-BioNTech ha debuttato nel reclutamento per un esame clinico qui vise à tester, sur des adult de 55 ans et moins, la sécurité et la réponse immunitaire de leur vaccin contre le covid-19 quiomicment céron spécif variant mardi les deux entreprises.







Il patron du laboratoire américain Pfizer, Albert Bourla, avait déclaré début janvier que le géant pharmaceutique pourrait être prêt à demander les autorisations du nouveau vaccin, qui vise ce variant du covid-19, dès.

Si les données actuelles indiquent que les dosis de rappel du vaccin original protetto contro le forme graves d’omicron, l’entreprise préfère agir par excès de prudence, a estimé la responsable des vaccins chezrin Pfizer, Ka qué communis.

Pour le PDG de l’entreprise allemande BioNTech Ugur Sahin, la protection du vaccin initial contre les forme légères o modérées du covid-19 semble disparaître plus rapidement contre omicron.

« Cette étude prend place dans le cadre de notre approche scientifique qui vise à élaborer des vaccins ciblés contre les variants qui parviennent à développer des niveaux de protection similiires face à omicron, a comt pour, mailes de plusôt variants protection », at-il détaille .