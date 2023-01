Un ladro comprensivo a Oderghem: ‘Si è impietosito per i pochi soldi che dovevamo dargli e si è arreso’

Intorno alle 17:00 di questo giovedì, il personale di un commerciante di vino a Oderghem ha subito una rapina a mano armata. Un uomo vestito di nero con un casco da motociclista ha fatto irruzione negli uffici del commerciante di vini Vinalgros. Molto rapidamente, ha puntato la pistola contro il direttore del locale e il suo assistente, chiedendo la ricetta del giorno. Senza saperlo, nella scatola c’erano solo pochi biglietti per un misero bottino di 110 euro. “Ha insistito per minacciarci con la sua pistola in modo che gli dessimo più convinzione che c’erano molti soldi altroveMichael Tell, direttore del locale, spiega.

“Poi gli spiegammo che la situazione dei piccoli commercianti era molto critica, e che dopo aver pagato tutte le nostre spese, stipendi, tasse e altre spese, non avevamo più niente. Abbiamo provato a spiegargli che il furto era già avvenuto prima, quotidianamente, con tutti questi conteggi.Affermò che il manager continuava a scherzare sulla sua avventura e gli spiegò anche che pochi dei suoi clienti pagavano ancora in contanti.

Tieni i tuoi soldi

È allora che l’individuo sembra capire, esita e decide di arrendersi. “L’ho visto abbassare l’arma. Segui Michele Tellper dirmi, finalmente, infastidito, di tenermi i soldi, viviamo alla giornata e così pochi soldi dovevamo dargliQuindi il rapinatore è uscito a mani vuote da questo viaggio.

Sconvolto, però, il dirigente ha deciso di sporgere denuncia e ha fornito alla polizia i filmati delle telecamere a circuito chiuso. “Viviamo meno facilmente oggi rispetto a ieri. Siamo stati tenuti sotto tiro per circa un minuto. Non è facile vivereIndico Michael Thiel prima che confessi la sua gratitudine al ladro per avergli lasciato dei soldi senza rompere nulla.