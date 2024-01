I saldi invernali non interessano più i belgi e il cambio di data è ancora una volta sul tavolo: “Un rivenditore su due lo vuole”

Il bilancio delle vendite – estive e invernali – inizia a diventare cupo alla fine di ogni gennaio o luglio. Quelli che fino a qualche anno fa erano ancora eventi imperdibili, agli occhi dei clienti sono diventati, tra l'altro, periodi di buoni affari. La colpa è del Covid? Sono già passati 4 anni dall’inizio della crisi e 2 anni da quando l’abbiamo superata. Inflazione economica? Questo vale già molto. All'e-commerce? Certamente, perché le abitudini di acquisto sono in continua evoluzione.

Vendite che non diminuiranno mai nella storia

Tuttavia “LI saldi dell’inverno 2024 non rappresenteranno un’uscita eccezionale per i rivenditoriPunta Le Cm. La differenza è chiara nella categoria in cui rientra il commercio e in termini di natura della merce. In effetti, le vendite hanno funzionato bene nei business più “upscale”, dove il concetto di “comprare per piacere” esiste ancora, ma sta iniziando a logorarsi nei business “di fascia media”.“.

Da parte sua, l'indicatore SNI non fa altro che confermare questa tendenza. “Secondo le nostre ultime stime, solo il 25% dei commercianti ha beneficiato delle venditesi rammarica di Christoph Wambersee, segretario generale della SNI. Nel complesso, questo mese è stato deludente e meno positivo del 2023. Ciò è dovuto soprattutto all'aumento delle promozioni durante tutto l'anno, all'impatto dell'e-commerce, ma anche alla pressione sul potere d'acquisto dei clienti.“

Tempi brutti per il trading: le vendite in modalità secondaria

In risposta a questa osservazione, ci sono diversi approcci sul tavolo. “Innanzitutto vorremmo che FPS Economy investisse di più nell'analisi dei tagli che troviamo in tutti i modi online. La questione non è quando esiste, ma quando non esiste. Dobbiamo andare più in profondità e organizzare le cose in modo che tutti rispettino le regole del gioco.“

Cita anche un'idea che circola da diversi anni: cambiare le date di vendita. “Non c'è dubbio sull'eliminazione, poiché questi sono momenti importanti per i trader, Conferma. D’altro canto notiamo che l’idea di posticipare ogni periodo del mese – quindi febbraio e agosto – attira oggi sempre più trader. Un trader su due vuole questo cambiamento. Stiamo monitorando da vicino questo fenomeno“, conclude.

Mercoledì iniziano i saldi invernali: tutto quello che c'è da sapere su questo evento sempre meno redditizio

Il nostro sondaggio: il 71% dei clienti non è più interessato ai saldi!

Per capire meglio perché le vendite non funzionavano, abbiamo organizzato un sondaggio sul nostro sito all'inizio di gennaio. La domanda era semplice: “Sei ancora interessato ai saldi invernali?” La risposta è chiara: il 71% dei 518 intervistati ha risposto “no”. Si tratta di un numero piuttosto sorprendente se si parla di potenziali buoni affari nel contesto di un potere d’acquisto minato dalle crisi successive.

Osservando i commenti ci rendiamo conto che i commercianti non godono più della fiducia di alcuni clienti. “I saldi invernali sono un po’ come il Black Friday…un incentivo all’acquisto. Non sempre i prezzi di vendita sono interessanti perché distorti. Le merci sono spesso prodotti di fine catena o di bassa qualità. Quindi non gioco più a questo gioco di spese inutili“, illuminato.

Altri indicano un cambiamento nel corso degli anni. “Ho notato che spesso le vendite non servivano più. Inoltre durante l'anno ci sono promozioni più interessanti. Tutto quello che devi fare è aspettare il momento giusto per acquistare in base alle tue reali esigenze. Le vendite incoraggiano le persone a spendere senza motivo. In alcuni negozi si tratta di articoli invenduti, danneggiati o rigenerati.“, sottolinea un altro lettore.