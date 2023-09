In Brasile, il gruppo belga Floridienne ha ottenuto un grande successo con mezzo miliardo di euro

La più grande acquisizione della sua storia e l’accesso a un mercato molto promettente per il futuro. La holding belga Floridienne ha inferto un duro colpo annunciando, giovedì sera dopo la Borsa, di aver acquisito, attraverso la sua controllata Biobest, l’azienda brasiliana Biotrop, che sviluppa prodotti naturali per l’agricoltura. Più precisamente, Biobest sta comprando l’85% di Biotrop – il resto dovrebbe essere acquisito entro 3 anni – attraverso un’operazione che valorizza il gruppo brasiliano intorno ai 530 milioni di euro.

Nawras Con Biotrop possiamo raggiungere un mercato 50 volte più grande del mercato iniziale di Biobest.

Per l’azienda della Florida si tratta in realtà dell’ingresso in un nuovo mercato. Attraverso la controllata Biobest (con sede a Westerlo), la holding è già attiva nell’impollinazione (produzione di alveari di calabroni), cosiddetti predatori benefici e nei biocidi per l’orticoltura, ovvero nelle colture in serra ad alto valore aggiunto (pomodori e frutti rossi) . Fiori, cannabis terapeutica, ecc.). Con Biotrop, Biobest acquisisce un’azienda specializzata in biopesticidi (naturali, quindi, per combattere insetti dannosi, malattie, funghi, ecc.) per coltivazioni in “campo aperto” (cotone, soia, mais, canna da zucchero, ecc.). su vasti appezzamenti di terreno). “I “campi aperti” rappresentano il 98% dell’agricoltura a livello globale, rispetto al 2% dell’orticoltura, spiega Gaetan Wocois, CEO di Floridienne. Con Biotrop raggiungiamo un mercato 50 volte più grande di quello iniziale di Biobest”.. Si stima che il mercato delle soluzioni biologiche in campo aperto valga un miliardo di dollari solo in Brasile e cresca ad un tasso del 40% annuo!

Nuovo mercato geografico

Se la holding belga ha scelto un obiettivo brasiliano, non è un caso. “È il miglior mercato al mondo per questa attività. Lì il settore dei pesticidi organici è fiorente, perché le autorità brasiliane preferiscono di gran lunga questi prodotti naturali. Prodotti che consentono alle piante di beneficiare di un ambiente favorevole, che in definitiva è vantaggioso sia per le persone che lavorano nei campi che, ovviamente, per i consumatori. Acquisendo questa azienda di grande esperienza, iniziamo anche cinque o sei anni di sviluppo del prodotto. Il Brasile ci dà anche accesso a un nuovo mercato geografico, il Sud America, mentre la nostra presenza è attualmente maggiore in Europa e Nord America.“, aggiunge l’amministratore delegato di La Floridienne.

In definitiva, questa attività di “biocontrollo” (prodotti biologici dell’agricoltura) rappresenterà la maggior parte – due terzi senza dubbio – delle attività di Floridienne, che è una holding piuttosto diversificata perché attiva anche nel settore alimentare, nell’estrazione di risorse naturali , chimica, riciclaggio delle batterie, ecc.

Attraverso questo processo, Floridienne permette alla sua filiale Biobest di diventare leader mondiale nel promettente settore delle soluzioni biologiche per l’agricoltura.

Conduttore belga a lungo termine

In effetti, il Floridiano non salì a bordo della Biotrope da solo. Questa acquisizione da parte di Biobest è finanziata dall’aumento di capitale di 400 milioni di euro di quest’ultima, per un valore di 1,5 miliardi di euro (“equity after money”). Un incremento che non ha coinvolto la stessa Floridienne, ma una serie di altri investitori: la holding belga Sofina, che era già sua partner in Biobest; il gruppo francese Tikihau Capital, asset manager alternativo (sostenibile) che ha investito attraverso il suo fondo dedicato all’agricoltura rinnovabile; M&G, fondo di private equity anglosassone; Gli investitori francesi Unigrains e Sofiproteol, specializzati in agricoltura; E infine le famiglie belghe vicino alla Florida.

Il risultato: dopo questo aumento di capitale Floridienne ha visto una logica diminuzione della sua partecipazione in Biobest, passando dal 79% al 58%. “Ma con il nostro partner Sofina – che sale al 12% in Biobest e una serie di investitori privati ​​con i quali siamo vicini, siamo lieti di avere un ancoraggio belga di circa il 75% in Biobest, un ancoraggio stabile e a lungo termine che ci garantisce essere in grado di sviluppare ulteriormente questa attività dal Belgio e sfruttare appieno l’ampio potenziale di crescita a medio e lungo termine delle soluzioni biologiche per l’agricolturaApprezza Gaitan WalkieWise.