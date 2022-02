L’informazione vient de tomber ce vendredi soir: la riduzione della TVA al 6% sull’elettricità nella sera appliquée qu’à partir du 1er avril. Il governo federale ha deciso di diminuire il tempo della TVA dal 21% al 6% sull’elettricità pendente quatre mois. La misura était d’abord prévue pour le 1er mars. Pour des raisons Techniques et d’organisation interne des opérateurs concernés, la baisse de la TVA ne sera finalement concrète que pour les acomptes qui seront facturés ou portés en compte aux clients à partir du 1er avril 2022, anvernomenté le dans communis

Dès l’annonce de l’accord au sein de la Vivaldi, les fournisseurs d’énergie avaient dit crindre de ne pas parvenir à appliquer la baisse de la TVA sur l’électricité d’ici mars. “Cela sera très, très, très difficile”, avait estimé la fédération des entreprises électriques et gazières (Febeg).

Interrogé ce jeudi sur Bel RTL, il ministre des Finances avait indiqué qu’il n’était pas question d’accorder un délai aux fournisseurs. “Ce n’est pas un bon messageé: saggier de l’appliquer en avril ou mai. A pris la décision pour le 1er mars. C’est une mesure qu’on a déjà price en 2013, donc les fournisseurs ont déjà cette expérience“, a-il déclaré.

Pour alléger la facture énergétique des citoyens, le gouvernement fédéral a égallement décidé d’octroyer une prime de chauffage de 100 euros à tous les ménages, via une réduction de la facture d’électricité de tous’ ciel les enré.

Il consiglio dei ministri della vendita e dell’approvazione per un progetto di arrivo reale relativo al prefinanziamento della mise en œuvre du tarif sociale per la categoria BIM aux fournisseurs de gaz et d’électriciteesté, pour le premier 2022.