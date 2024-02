Il bonus Bruxell'Air, destinato ai residenti di Bruxelles che rinunciano all'auto, sarà ampliato e rivisto al rialzo

Ma funge anche da incentivo. Bruxell'Air fa parte di un arsenale di misure volte a incoraggiare l'abbandono volontario dei veicoli. Questo sistema, destinato ai privati, consente la sostituzione della targa del veicolo in cambio di un premio, che dovrà necessariamente essere investito nel budget della mobilità. In altre parole, ai cittadini di Bruxelles a cui è stata tolta la targa viene assegnato un budget da spendere per l'abbonamento ai trasporti pubblici STIB (metro, tram, autobus, ecc.), per l'acquisto di una bicicletta e per l'accesso alle biciclette Villo! Nelle vetture Cambio condivise, oppure arrivando al “Victor Cab Taxi”.

Questo giovedì, su proposta del ministro dell'Ambiente Alain Maron (Ecolo), il governo di Bruxelles rafforzerà ed amplierà il bonus Bruxell'Air. Dal 1° marzo l'importo del bonus Bruxell'Air aumenterà. Il testo dovrà essere ratificato giovedì dal governo di Bruxelles.

La portata del premio bici sarà più ampia, poiché includerà la mobilità parziale. Ora il bonus può essere utilizzato anche per acquistare scooter elettrici e non elettrici, monocicli (veicoli elettrici autobilancianti con una ruota), hoverboard (veicoli elettrici a due ruote), sedie a rotelle e risciò elettrici (veicoli elettrici a 4 ruote, che non richiedono patente di guida)

L'importo del premio viene rivisto al rialzo

Anche l'importo dei premi Bruxell'Air verrà aumentato.

Questo aumento sarà modesto per i redditi più alti, poiché salirà da 500 a 505 euro, e da 700 a 705 euro per le persone a reddito medio.

Ma quelli con i redditi più bassi beneficeranno di un forte aumento: i loro premi assicurativi saliranno da 900 a 1.010 euro, con un aumento di 110 euro.

Questi nuovi termini si applicheranno a qualsiasi nuovo ordine rateale inviato dopo il 1 marzo.

Questa riforma, in generale, mira in particolare a consentire l’acquisto di due abbonamenti STIB alle famiglie meno abbienti, cosa impossibile con il massimale precedente, rafforzando così il sostegno di cui beneficiano nella transizione verso mezzi di trasporto più sostenibili.

Nel 2023 sono stati erogati 1.226 bonus, di cui il 60% destinati alle famiglie a basso reddito. Il servizio Mobility Coach, creato per fornire consulenza personalizzata sulla mobilità ai residenti di Bruxelles e ai richiedenti il ​​bonus, lo scorso anno ha supportato più di 1.500 persone.

“Rendere i nostri modi di viaggiare più sostenibili è fondamentale per migliorare la qualità dell’aria e la salute a Bruxelles e raggiungere i nostri obiettivi climatici.Alain Maron conferma. “Voglio che questo sviluppo verso una mobilità meno inquinante tenga conto della situazione di tutti i residenti di Bruxelles, soprattutto dei più vulnerabili. Questa è la condizione per un ampio sostegno che consenta a tutti di contribuire al cambiamento necessario”.