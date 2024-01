“Puoi dirmi di più?”: il nuovo abbonamento gratuito super competitivo sta suscitando reazioni… anche a Proximus

E l'offerta è sorprendente: per 50 euro al mese per il primo anno (poi 60 euro al mese), offre gratis una connessione Internet in fibra a 8 Gb/s in Wifi 7 e soprattutto… con accesso a Canal + , non il video completo su richiesta e il servizio di streaming MyCanal), alle piattaforme Netflix, Disney+, Prime, TV by Canal, Ligue 1, ecc. Viene da chiedersi come sia riuscito il miliardario a convincere tutti, compresi Netflix, Disney e Amazon, sul mercato francese.

-> Leggi anche: Minitel rosa, un baule da prigione (piccolo) e pacchetti da due euro: Xavier Niel, il miliardario francese che entra in Proximus

Per riferimento, il prezzo di un semplice collegamento alla TV in Francia è di circa 30 euro, mentre è di circa cinquanta euro in Belgio. Questo per la connettività classica, non Gb/s, anche inferiore a 8 Gb/s. Sorge inoltre la questione di quanto sia utile, attualmente, tale collegamento per i cittadini comuni. Un'offerta più o meno equivalente, tutto compreso, con più piattaforme di streaming, costerebbe attualmente in Belgio circa 150 euro al mese.

Scuotere il mercato in Francia… e in Belgio?

Ricordiamo che il miliardario ha fatto arrabbiare gli operatori di telecomunicazioni francesi Orange, Bouygues Telecom e SFR lanciando il servizio gratuito nel 1999 e offrendo prezzi che sfidavano ogni concorrenza. Pertanto, non si discosta dai suoi primi desideri. Questo potrebbe essere un modo per proteggersi dalle offerte IPTV illegali (pirateria TV e live streaming) che abbondano a prezzi ridicolmente bassi.

Si noti inoltre che Xavier Niel ha appena annunciato che è in trattative per l'acquisto della società di telecomunicazioni ucraina LifeCell per circa 470 milioni di euro. Lo scorso novembre aveva investito anche in Proximus, dove ora possiede il 6% delle azioni della società pubblica belga.

Il miliardario francese Xavier Niel investe in Proximus e il titolo sale

Dopo il tweet di Xavier Niel, il community manager di Proximus ha risposto:Puoi dirmi di più, Saverio?“. Divertente. Resta da vedere se ciò provocherà ulteriori reazioni in Belgio. Per ora gli operatori restano riservati.