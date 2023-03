I prezzi di Samsung Galaxy Watch4 (40 mm) scendono ai livelli più bassi durante il Black Friday

Amazzonia Offri interessanti sconti su Galaxy Watch40 4mm, facilitando l’acquisto. Gli sconti sono disponibili su entrambi i modelli Bluetooth e LTE, anche se puoi risparmiare di più sui primi due modelli.

La serie Galaxy Watch5 è attualmente l’ultimo smartwatch di Samsung che offre tutte le funzionalità più recenti. Tuttavia, il Galaxy Watch4 è buono quanto il Watch5 nella maggior parte dei casi, ma a un prezzo inferiore perché ha più di un anno. Inoltre, puoi ottenere ulteriori sconti se acquisti ora Watch40 4mm da Amazon.

Il Galaxy Watch40 in 4 mm con Bluetooth è ora disponibile per $ 199, in calo di un discreto 20% da $ 249,99. Ma lo sconto maggiore è il modello LTE. Il Galaxy Watch4 LTE (40 mm) ora costa $ 100 in meno, a $ 199,99. Il modello LTE è normalmente $ 299 su Amazon. In altre parole, puoi risparmiare il 33% se consideri l’acquisto del modello LTE.

Se non hai familiarità con le specifiche di Galaxy Watch4, puoi controllare le caratteristiche principali di seguito.

Caratteristiche principali di Galaxy Watch4

Il rilevatore del sonno Galaxy Watch4 monitora continuamente il tuo sonno e i livelli di SpO2.

Monitoraggio accurato dell’ECG

Monitoraggio avanzato dell’allenamento

visualizzazione dell’ora

Androide 6

Bluetooth

Wifi

Bonus: Activity Tracker, Sveglia, Monitor della pressione sanguigna, Monitor della temperatura corporea, Monitor della respirazione, Calorie Tracker, Activity Tracker personalizzato, Cycle Tracker, Distance Tracker, ECG, Email, GPS, Cardiofrequenzimetro, Sports Tracker Multiplayer, Lettore musicale, Notifiche, Ossimetro (SpO2), contapassi, telefonata, monitoraggio del sonno, messaggi di testo, visualizzazione dell’ora, chiamata vocale.

Puoi Acquista lo smartwatch Galaxy Watch4 da Amazon a un prezzo ridotto. Il Galaxy Watch4 viene venduto a un prezzo fortemente scontato durante i saldi del Black Friday. Ma se perdi questa opportunità, Amazon offre agli utenti un’altra possibilità di acquistare Watch4 con uno sconto, che è anche interessante.