La presa di un mattoncino per smartphone non ha eguali

Abbiamo scoperto il Doogee V Max al MWC 2023. Uno smartphone con batteria da 22.000 mAh per l’autonomia dichiarata di 10 giorni in uso normale. Ci siamo presi un attimo per mostrarvi il dispositivo.

Al MWC 2023 ci siamo imbattuti in molti dispositivi tecnologici. Alcuni costituiscono un’enorme innovazione tecnica, altri sono sviluppi della storia. Tuttavia, in questo tipo di offerta c’è un tipo di prodotto che incontriamo regolarmente: smartphone con una batteria enorme.

Per l’edizione di quest’anno, siamo etichettati con il Doogee V Max. Ha una promettente batteria da 22.000 mAh.240 ore» Autonomia con uso normale secondo il sito ufficiale. Ciò equivale a 10 giorni interi. In modalità standby, la promessa va ancora oltre perché si parla di 2.300 ore di autonomia, ovvero poco più di tre mesi.

Uno smartphone è più pesante di un tablet

Lo spessore di questo smartphone è di 27,3 mm. Per fare un confronto, l’iPhone 14 Pro Max misura 7,85 mm. Peso non trascurato: 540 grammi. Un tablet come lo Xiaomi Pad 5 pesa meno con 511 grammi sulla bilancia. L’abbiamo avuto brevemente a portata di mano per scattare alcune foto. L’impugnatura chiaramente non è delle più piacevoli, in quanto siamo totalmente contrari al design di fascia alta.

Un’idea che non interessa proprio il Doogee V Max visto che si tratta soprattutto di uno smartphone potenziato destinato ai professionisti che lavorano in questo campo (operai edili, tecnici, ecc.). Si noti che lo smartphone è certificato IP68 per garantirne l’impermeabilità. Non dimentichiamo la certificazione IP69K a testimoniare la resistenza alle alte pressioni e al risciacquo ad alta pressione. Infine, il dispositivo porta anche un adesivo MIL-STD-810H dell’esercito americano per mostrare che è tosto.

La settimana di autonomia vantata dalla massiccia batteria da 22.000 mAh dimostra che il produttore vuole soprattutto avere a che fare con persone che rischiano di partire per molto tempo in missione, lontane da una presa elettrica. D’altra parte: non è proprio carino e non entra facilmente nella tasca dei pantaloni. Inoltre, la scheda tecnica del Doogee V Max si compone dei seguenti elementi.

Display IPS da 6,58 pollici, Full HD+, 120 Hz;

Mediatek Dimensione 1080;

12 Vai alla RAM;

256 GB di spazio di archiviazione (espandibile fino a 2 TB);

Androide 12;

tripla fotocamera con sensore principale da 108 megapixel;

Fotocamera selfie da 32 MP

doppio scivolo

una porta USB-C protetta da una cover;

Lettore di impronte digitali sul lato.

Doogee V Max // Fonte: Frandroid Doogee V Max // Fonte: Frandroid

La tua effettiva scrittura di queste righe ricorda MWC 2018 dove ha incrociato la strada con un Energizer POWER MAX P16K Pro da 16.000 mAh che sembrerebbe quasi un pollice di Tom accanto a un Doogee V Max. Si noti che la nostra guida agli smartphone autonomi si concentra invece su dispositivi più orientati al consumatore.

Prezzo e data di uscita

I dirigenti di Doogee ci hanno detto al MWC 2023 che questo smartphone sarà disponibile in Europa tra i 500 e i 600 euro. Il sito ufficiale è collegato al link AliExpress dove viene visualizzato Al prezzo di 519 euro Al momento della pubblicazione di questo articolo. Sul sito Web del rivenditore del marchio, costa $ 560.