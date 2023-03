Mutalk, il microfono per lasciare in pace chi ti circonda

Le innovazioni tecnologiche sono utili per fornire soluzioni a tutta una serie di nuovi problemi. Lo ha capito l’azienda giapponese Shiftall, che sviluppa e assicura la produzione in serie di oggetti connessi volti principalmente a facilitare il lavoro di squadra. L’azienda ha sviluppato un microfono innovativo che isola la voce dell’utente, che oltre a ridurre il rumore ambientale nel catturare la voce, riduce sostanzialmente il volume del suono che produce, in modo da non disturbare le persone.

Applicazione tecnologica di uno strano fenomeno sonoro

Questo oggetto innovativo può soddisfare le aspettative di un’ampia fascia di utenti, e può essere utile per effettuare chiamate segrete, o partecipare ad un meeting virtuale in un luogo pubblico. Durante le normali conversazioni quando la frequenza vocale è standard, il dispositivo abbassa il volume di 20dB, rendendo impossibile ascoltare lo scambio a un estraneo, anche se si trova proprio accanto a lui. Ma, quando le parole si fanno calde, come durante un videogioco per esempio, e il tono si alza contemporaneamente alla frequenza del parlato (o dell’urlo), Mutalk abbassa di 30dB, per comodità di entrambi.

Lo strumento utilizza il principio della risonanza di Helmholtz, che si verifica quando l’aria risuona all’interno di un oggetto cavo. Potresti averlo già prodotto soffiando nel collo della bottiglia. Questo fenomeno acustico consente un’efficace riduzione del rumore nonostante le sue dimensioni ridotte.

Il microfono è facile da usare, si collega al tuo smartphone o computer e può anche essere dotato di un cinturino rimovibile per l’uso a mani libere. Unico inconveniente, il suo design ficcanaso che potrebbe rimandare un po ‘e il suo prezzo di $ 200. Ma al momento non è disponibile in Francia, tanto da permettere ad altri di provarlo…