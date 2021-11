Ottieni un buon affare con un budget limitato – Marsiglia News

Il Black Friday è alle porte. Un grande evento aziendale dovrebbe essere uno in cui otteniamo incredibili offerte su tutti i tipi di prodotti, inclusi prodotti di grandi dimensioni come iPhone, MacBook Air, ecc. Ma non devi spendere molto per ottenere un buon affare. In effetti, aspettati tonnellate di fantastiche offerte del Black Friday a meno di $ 100.

Il Black Friday stesso è previsto per il 26 novembre, il che significa sostanzialmente che dovremmo aspettarci di vedere alcuni affari nel prossimo futuro. Aspettati di vedere grandi offerte su tutti i tipi di prodotti, tra cui cuffie, elettrodomestici intelligenti e altro ancora.

Aggiorneremo questa guida man mano che avremo più offerte durante il periodo di acquisto. In altre parole, se non riesci a trovare immediatamente un’offerta che soddisfi le tue esigenze, assicurati di controllare regolarmente.

Non importa cosa stai cercando, ecco le migliori offerte del Black Friday a meno di $ 100. E se stai cercando qualcos’altro, assicurati di dare un’occhiata alla nostra guida completa alle offerte del Black Friday.

Offerte per la casa intelligente del Black Friday a meno di $ 100

I prodotti per la casa intelligente stanno migliorando sempre di più, consentendoti di controllare rapidamente e facilmente la tua casa usando solo il tuo telefono o la tua voce. Sei interessato a ottenere un buon affare per la casa intelligente per te? Ecco le migliori offerte per la casa intelligente del Black Friday a meno di $ 100.

Listino prezzi Amazon Echo Dot (3a generazione): $ 39,99 Prezzo: $ 24,99 Risparmia: $ 15,00 (38%) Acquista ora disponibile su Amazon. Puoi ottenere una commissione

TP-Link Kasa Wi-Fi Smart Light Switch Prezzo: $ 14,99 ($ ​​5 di sconto) Acquista ora. Puoi ottenere una commissione

Google Nest Mini (2a generazione) Prezzo: $ 24,99 ($ ​​25 di sconto) Acquista ora. Puoi ottenere una commissione

Offerte di caschi del Black Friday a meno di $ 100

Vuoi ottenere il massimo dalla tua esperienza di ascolto della musica? Un buon paio di cuffie aiuterà. Ecco le migliori offerte di cuffie a meno di $ 100 finora.

Cuffie Beats Solo3 Prezzo di listino: $ 199,95 Prezzo: $ 99,99 Risparmi: $ 99,96 (50%) Acquista ora disponibile su Amazon. Puoi ottenere una commissione

Auricolari wireless JBL Tune 225TWS Prezzo di listino: $ 99,95 Prezzo: $ 59,95 Risparmi: $ 40,00 (40%) Acquista ora disponibile su Amazon. Puoi ottenere una commissione

JLab Audio JBuds Air True Wireless Headphones Prezzo: $ 34,19 ($ 15,69) Acquista ora. Puoi ottenere una commissione

Offerte di cucina del Black Friday a meno di $ 100

Gli utensili da cucina non devono essere stravaganti. Ci sono anche molte offerte di cucina sotto i 100 dollari. Ecco le migliori offerte di grigliate del Black Friday a meno di $ 100.

Keurig K-Duo Essentials Caffettiera e gocciolatore monodose Prezzo: $ 79 ($ 20 di sconto) Acquista ora. Puoi ottenere una commissione

Altre offerte del Black Friday a meno di $ 100

Cerchi qualcos’altro? Ecco alcune delle nostre altre offerte preferite del Black Friday a meno di $ 100.

Kindle Paperwhite E-Reader Prezzo di listino: $ 129,99 Prezzo: $ 89,99 Risparmi: $ 40,00 (31%) Acquista ora disponibile su Amazon. Puoi ottenere una commissione

A che ora è il Black Friday?

Il Black Friday 2021 è fissato per il 26 novembre, quindi inizieremo a vedere alcune grandi offerte nel prossimo futuro. Tuttavia, la maggior parte dei rivenditori probabilmente non aspetterà di iniziare a pubblicare le proprie offerte – in effetti, alcune offerte esistono già. Dai un’occhiata a tutte le nostre altre guide per trovare fantastiche offerte per il Black Friday per te.

Black Friday contro Cyber ​​Monday

Quindi, dovremmo approfittare delle grandi offerte del Black Friday o aspettare Internet Monday? Alla fine è difficile dirlo. Entrambi offriranno ottimi affari e, sebbene la maggior parte delle offerte sarà probabilmente la stessa in entrambi i giorni, in alcuni casi potrebbero anche essere diverse. Ti consigliamo di premere il grilletto su un’offerta se trovi un’offerta eccezionale il Black Friday, poiché non vi è alcuna garanzia che otterrai un’offerta simile o migliore il Cyber ​​Monday.