“I commenti di Raoul Hidebo su Colruyt sono un palese inganno” | Economia

Non è corretto affermare che Colruyt ha pagato solo lo 0,27% di tasse. I numeri non possono essere interpretati in questo modo. Dovrebbero essere presi in considerazione i conti consolidati e non i conti annuali statutari della società madre. D’altro canto, è vero che una società belga non paga tasse sui dividendi che già erano soggetti all’imposta sulle società nelle filiali, ma questa è una regola europea. Non c'è niente di illegale. Sì, Colruyt ottimizza le tasse in tutto il Lussemburgo, ma anche lì non c’è nulla di illegale.