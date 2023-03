I librai denunciano la Lotteria nazionale per “concorrenza sleale”: “Vuole riconquistare quanti più clienti possibile dalle librerie”

Il libraio Ottignies Walter Agosti e l’associazione Vision Presse, che dirige e che comprende 215 venditori valloni e brussellesi, inveiscono contro l’ingiustizia e criticano le latitudini che il governo concede alla lotteria nazionale (di cui è azionista). Urlano contro la concorrenza sleale. Tanto che nei prossimi giorni presenteranno denunce penali.

Innanzitutto, il sistema di ricompensa dei librai cambierà nel 2024: “La commissione fissa diminuirà per la vendita dei biglietti, mentre la commissione variabile avrà regole sempre più restrittive, in particolare in termini di visibilità in negozio dei propri prodotti.spiega Walter AgostiDevo ancora fare più riparazioni. Per alcuni che hanno investito in un concetto, in mobili, questo non sarà possibile. In generale, le biblioteche sembreranno più sale giochi. Questo non è il mio concetto di professione. Credo ancora nel giornalismo cartaceo.“

Le biblioteche vallone e di Bruxelles portano in tribunale il caso Lotteria nazionale: “È ora di porre fine a questa concorrenza sleale”

Quando il lotto belga iniziò nel 1978, la commissione fissa era del 7,5%. Quindi è stato pianificato più volte per circa la metà. Oggi la lotteria ci impone quindici condizioni per massimizzare la commissione variabile. Se rispondiamo a tutte, può sicuramente arrivare fino al 9%. Ma perderemo clienti”.

Ah bene ? “La Lotteria Nazionale, che incrementa costantemente l’offerta di giochi d’azzardo sui canali digitali, sta mettendo in atto un sistema volto a deviare i giocatori dalle biblioteche alla propria. Condiziona la retribuzione variabile dei librai sul numero minimo di giocatori che devono indirizzare alla sua app digitale. Per quelli, i biglietti non possono più essere controllati esclusivamente tramite il loro sito e le librerie non possono più essere controllate. La percentuale di giocatori nella libreria da reindirizzare non è stata ancora determinata e si presume che sarà almeno del 20%. Ma l’obiettivo dell’operatore generale è attirare il maggior numero possibile di giocatori alla sua applicazione e offrire i suoi prodotti disponibili solo digitalmente. Per molti anni, la Lotteria Nazionale ha fatto del suo meglio per ottenere il maggior numero possibile di clienti dai librai.“

citazioni I giochi Woohoo, un tipo di casinò, sono gestiti senza la licenza privata richiesta.

Contraccolpo: Walter Agosti e Vision Presse sono subentrati nei tribunali e hanno attaccato la National Lottery e il suo amministratore delegato Jannie Haek nel procedimento penale dei giochi Woohoo che sono disponibili solo sul sito della lotteria, dove secondo la loro analisi, ci sarebbero bug nella lotteria che potrebbe facilmente inghiottire. “Questi sono i giochi Woohoo, i tipi di casinò (Nota dell’editore. Questi sono giochi con puntate.)è ancora gestito senza licenza privatamente, stima la Gaming Commission in un parere del 16 novembre 2022. L’obiettivo di Vision Presse è porre rapidamente fine a una strategia di lotteria nazionale che abusa del monopolio, promuove in modo permanente la concorrenza sleale facendo giochi d’azzardo disponibile solo sul canale digitale che deve, d’ora in poi, essere incrementato dai librai che vengono pagati in base al numero dei loro clienti che convertiranno dal loro negozio a uno digitale.“

“Fin dal suo inizio, la Lotteria Nazionale ha sempre sostenuto le bibliotechespiega il portavoce.

“Anche questa voce è chiaramente inclusa nel contratto di gestione concluso tra la Lotteria Nazionale e lo Stato belga il 13 settembre 2021.

Durante la presentazione di questi numeri del 2022 lo scorso gennaio, il direttore generale Jani Hayek ha osservato che le librerie sono rimaste il partner preferito della lotteria nazionale e che hanno generato il 47% del loro fatturato totale.

La Lotteria Nazionale desidera sottolineare che le consultazioni con le biblioteche tradizionali e i loro rappresentanti in merito alla nuova politica dei premi sono andate molto bene.

Inoltre, la Lotteria Nazionale desidera sottolineare che, per quanto a sua conoscenza, non è oggetto di alcuna denuncia penale.

Per quanto riguarda l’offerta di Woohoo Games, la Lotteria Nazionale desidera sottolineare ancora una volta che si tratta di giochi di lotteria che rientrano nell’ambito di applicazione del regio decreto del 10 luglio 2012 che stabilisce i termini e le condizioni generali per la partecipazione alla lotteria istantanea pubblica e sorteggio della lotteria.

Ogni gioco woohoo soddisfa i requisiti imposti da questo regio decreto. D’altra parte, ogni gioco woohoo viene offerto secondo i termini del suo contratto di gestione. Attraverso il ministro competente, il governo federale esercita un controllo diretto su questi giochi e quindi anche sulla loro qualificazione. I giochi woohoo della lotteria nazionale hanno una base legale.

Come la National Lottery ha ufficialmente sottolineato alla Gaming Commission in risposta al suo memorandum datato 16 novembre, detto memorandum ignora completamente il fatto che I giochi d’azzardo offerti dai titolari di licenza A+ e B+ non hanno base legale. Infatti, ai sensi dell’articolo 43/8 della legge del 7 maggio 1999 sui giochi d’azzardo, non esiste ancora un regio decreto che specifichi a quali giochi i titolari di licenza A+ o B+ sono autorizzati a giocare.

Questa scappatoia nella regolamentazione del gioco d’azzardo e l’attuale mancanza di controllo significa che i titolari di licenza A+ e B+ offrono decine di migliaia (!) di giochi d’azzardo online.

Quest’ultimo sfrutta anche questa lacuna per offrire giochi d’azzardo che si affidano anche alle meccaniche di gioco tipiche delle lotterie. Sorprendentemente, questo elemento non è stato affrontato in una nota del Games Committee.

In attesa di un regio decreto che specifichi quali giochi d’azzardo possono essere giocati dai titolari di licenza A+ e B+, la Gaming Commission dovrebbe invece adottare misure adeguate per proteggere i giocatori da tale offerta non regolamentata e gioco d’azzardo sfrenato online.

La National Lottery offre una sessantina di giochi Woohoo all’interno di un quadro rigoroso, mentre i titolari di licenza A+ e B+ offrono decine di migliaia di giochi d’azzardo senza supervisione.

I giochi Woohoo costituiscono una piccola parte del terzo pilastro delle entrate della lotteria, i biglietti di Woohoo Games e il pilastro dei giochi. Più di due terzi del fatturato della lotteria proviene dai tradizionali giochi del lotto conosciuti da tutti i belgi come Lotto ed Euromillions che sono il primo e il secondo pilastro.

Inoltre, ogni gioco Woohoo viene prima sottoposto a un’analisi dei rischi e al Consiglio supremo dell’etica della lotteria e dei giochi d’azzardo, che deve esprimere un parere positivo. I giochi d’azzardo per titolari di licenze private non sono soggetti a tale procedura. I giocatori che partecipano ai giochi Woohoo sono protetti da limiti vincolanti, come il numero massimo di giochi per 24 ore o il numero massimo di post al giorno. Anche i giocatori con licenze speciali non hanno questa protezione.

Come promemoria, il modello della Lotteria Nazionale si basa su un principio forte: molti giocatori, scommesse ragionevoli, giochi di natura responsabile, che ruota attorno all’offerta di giochi simbolici e alla loro vicinanza a tutti i belgi, in particolare attraverso il sostegno del bene. le ragioni.

“Molti belgi giocano ai nostri giochi per una piccola cifra. Dà loro felicità e sogni, dà loro la possibilità di vincere, ma permette loro anche di aiutare innumerevoli iniziative nei settori sociale, culturale e scientifico”, ricorda l’amministratore delegato del Lotteria Nazionale Jani Hayek

La Lotteria Nazionale è aperta a qualsiasi discussione di base sul ruolo delle lotterie e dei giochi d’azzardo nella nostra società. Inoltre, rientra nella politica di orientamento fissata dal legislatore.“

