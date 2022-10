Un pescivendolo ambulante ci ha inviato il suo chiassoso discorso tramite il pulsante arancione “avvisaci”. Sta vedendo un calo della sua base di clienti, un potenziale effetto dell’inflazione. Tuttavia, sostiene che i prezzi in casa non sono aumentati. Alcuni sono addirittura caduti.

Questo sabato mattina al mercato di Aywaille, poche persone. La causa deve essere la doccia frequente. Ma per Giorgio FanstablePescivendolo, non è l’unico motivo. “Parliamo sempre di prezzi elevati dell’energia così come di prezzi elevati dei prodotti, e questo fa male agli affari. Ecco perché noi trader cerchiamo di mantenere bassi i nostri prezzi.“

Stessa storia per Olga Bernay. L’ortolano ha notato un calo delle presenze. “Le persone si preoccupano dei prezzi quando i nostri prezzi sono molto più bassi nei mercati rispetto a quelli dei supermercati. Facciamo del nostro meglio per ottenere prodotti freschissimi ogni giorno. Questo non è normale.“

Torna a George, lui Per confermare Il prezzo del pesce non è aumentato. Sarà il contrario per alcuni prodotti. “Queste pantofole erano pantofole a € 49 al chilo. Il loro prezzo è stato ridotto a 39 euro. Scendono un po’ di più.“

Stiamo cercando di raggiungere l’equilibrio a livello dei prezzi.

Tra i clienti, invece, siamo divisi. “Abbiamo prodotti freschi di migliore qualità, credo.” I consumatori vedono un calo di prezzo? “MoyNon ho notato nulla di anomalo in termini di prezzi elevati.”

Con i suoi camion e frigoriferi, non trasferire sul cliente il prezzo dell’energia non è facile. Ma George e gli altri mercanti si attengono a lui a tutti i costi. “Ci sono alcuni rivenditori che licenzieranno due persone per aver cercato di riavere quell’elettricità, per la quale paghiamo molto di più al momento e otteniamo sempre lo stesso margine di profitto. Cerchiamo di trovare un equilibrio in modo da non vendere più costosi.“Quindi mercanti come George si aspettano persone e tutto ciò che serve è una piccola mitigazione raggiungere clienti.