RTL Info – Pronti per il 100% elettrico?: i brand che vogliono abbandonare il motore termico entro il 2030

L’Europa ha deciso di bandire i motori termici dai concessionari di automobili a partire dal 2035. Ma molti produttori hanno già annunciato il passaggio ai motori elettrici a partire dal 2030… anche se alcuni hanno fatto marcia indietro.

2035…è domani! Infatti, tra poco più di 10 anni, sarà bandito Vendo veicolo termico nuovo Nell'UE (fortunatamente i composti termici usati saranno ancora autorizzati e potranno ancora essere sostituiti).

Così questo Azione radicale È stato accolto con molto scetticismo e, sebbene molti paesi abbiano dichiarato di volersi opporre, è chiaro che molti produttori hanno già preso l'iniziativa.

Peugeot, Lexus, Ford, Mini, Mercedes, Citroen, Fiat… Negli ultimi anni, tutti questi produttori hanno, ad esempio, annunciato il passaggio all'autonomia 100% elettrica tra il 2025 e il 2030… anche se alcuni, come Mercedes, da allora hanno fatto un passo indietro e hanno messo acqua nel vino (leggi sotto)!

Come riporta il sito automobilistico L'Argus, gustoso È stato uno dei primi produttori a iniziare, segnalando la fine dei modelli termici con la riprogettazione di Fortwo e Forfour nel 2019. Oggi la gamma del produttore è solo elettrica…”Ciò ha portato a un improvviso calo delle vendite«Ha notato Largus.

Il produttore di lusso Bentley Seguito dall’annuncio nel 2020 della sua graduale elettrificazione fino al 2030. Volvo Ha saltato sul carro puntando anche all’elettrificazione completa entro il 2030. E anche Alpila prestigiosa divisione sportiva di Renault, promette tre esclusivi modelli elettrici entro il 2026. A questi precursori si sono presto aggiunti altri marchi.

Ecco l’agenda di conversione elettrica delle principali case automobilistiche:

Abarth riparte nel 2024, Mercedes e Ford restano indietro

Sono al primo posto Grandi collezioni di automobili Chi guida il cambiamento. Dalla parte di Stellantis (una quindicina di marchi) il cui presidente Carlos Tavares è da tempo cauto sulla questione, tutti i marchi venduti in Europa hanno annunciato il passaggio al 100% di elettricità entro il 2030.“Rapporto Argo.”Versare Abarthl'elettrificazione entrerà in vigore dal 2024 e l'autonomia sarà ridotta a un solo modello!“

Che Peugeot“,”La prossima generazione di alcuni modelli (208 o 2008 per esempio) potrebbe arrivare senza motore termico prima del 2030, scadenza fissata dal marchio.“.D'altra parte, l Lancia, Alfa Romeo et al Opel“,”Si tratta già di un'interruzione completa della benzina, del diesel e perfino dell'ibrido che saranno previste rispettivamente per il 2026, 2027 e 2028.“Aggiunge Largos.

Per quanto riguarda il produttore MercedesIl passaggio completamente elettrico entro il 2030, almeno nei mercati, è stato menzionato per la prima volta “Ovunque le circostanze lo consentanoPoi ha fatto un annuncio più preciso: “Non è possibile prevedere esattamente se venderemo il nostro ultimo motore termico nel 2030, nel 2033 o addirittura nel 2035, perché lo decideranno i nostri clienti. Lo ha spiegato l'amministratore delegato dell'azienda tedesca.

L'anno 2030 è menzionato anche in Mini, Lexus O aprile. D'altra parte, quando AudiAl momento preferiamo annunciare l'anno 2033 per fermare completamente la produzione di motori termici e ibridi… roccaforte Ha annunciato che entro il 2026, tutti i suoi modelli commercializzati in Europa saranno offerti in versione elettrica o ibrida, per poi passare al 100% elettrico nel 2030… Ma non sono sicuro che l'azienda americana manterrà questo slancio: in negli USA, le sue auto elettriche come l’F-150 Lighting o i SUV elettrici ispirati alla Mustang faticano a sedurre. La capacità del suo impianto di batterie è stata ridotta, il che potrebbe avere un impatto anche sui suoi progetti in Europa. Rapporti automatici Plus.

In breve, anche se cominciamo a notare degli slittamenti, gli slittamenti sono tanti I produttori sono già passati all’elettrico. Istituto della Montagna Le Roque Si prevede che le auto elettriche rappresenteranno i due terzi delle vendite globali di auto entro il 2030. Da parte dell’Unione Europea, Studio dei trasporti e dell'ambiente (T&E). Si stima che il mercato dei veicoli elettrici in Europa dovrebbe raggiungere la metà della produzione totale di veicoli entro il 2030.