“I commenti di Bart De Wever sono ridicoli. Nessuno crede a un piano del genere.”

Dieci van der Straeten Ha detto che avrebbe sporto denuncia contro George Louis Bouchez Dopo di lui Accuse di eliminare gradualmente le armi nucleari. I Verdi e i Liberali sono arrivati ​​al punto di non ritorno?

Siamo in campagna. Tutti non vedono l’ora di essere sotto i riflettori per un po’. È evidente che Georges Louis Bouchet, sempre alla ricerca dell’attenzione, sfrutta la questione nucleare per mettersi al centro del dibattito e ripetere che grazie a lui abbiamo cambiato direzione. Abbiamo visto che Tinne Van der Straeten ha utilizzato la stessa strategia comunicativa del leader liberale e l’ha sfruttata per ottenere un po’ di visibilità. E ha funzionato. Gruen è riuscito a presentarsi come un partito politico serio, costruttivo e positivo di fronte a Bouchies, che accusano solo di ostacolare, sabotare e praticare la politica come un mostro.

Tuttavia, l’ambientalista fiamminga ha confermato di non voler più collaborare con il movimento rivoluzionario all’interno del governo, in seguito alla vicenda…

Queste sono in parte parole di campagna. Il giorno delle elezioni tutti tornano vergini. Stiamo entrando in un mondo diverso. Tuttavia, qui si va oltre. Ciò riflette anche una reale disconnessione tra ambientalisti e Bush. Dietro questo caso c’è chiaramente un vero problema. La questione nucleare ha dato origine a molte comunicazioni dure e molto polarizzanti attraverso la Legislatura nel contesto della campagna perpetua. Quindi, mentre siamo già in campagna, dobbiamo aggiungere un livello e arrivare alle commissioni parlamentari e alle denunce legali.

Tuttavia, ad alcuni piace Bart de Wever Credono che l’unico desiderio di tutti questi partiti sia quello di formare Vivaldi II alla fine delle elezioni del 9 giugno. che dire ?

Questa è la campagna di Bart de Wever. Questo è assolutamente ridicolo! Nessuno crede che le feste di Vivaldi siano già pronte per la seconda edizione. De Wever vuole presentare la N-VA come l’unico baluardo contro il rinnovamento Vivaldi già in fase di negoziazione. È logico che voglia comunicare in questo modo, ma questo è completamente sbagliato. Quando De Wever dice “è un N-VA o un Vivaldi II”, sono propenso a rispondere che in realtà sarebbe un Vivaldi II ma con l’N-VA all’interno. Sarà, come accaduto con Vivaldi, un governo con più partiti e più colori. E probabilmente N-VA ne farà parte. Ovviamente non lo chiameremo più Vivaldi perché per Bart de Wever non sarebbe possibile. Ma è una delle strade che mi sembra più credibile dopo il 9 giugno.

Per il movimento rivoluzionario, gli ambientalisti sono l’obiettivo da uccidere in questa campagna elettorale (come al solito).

I francofoni sono più propensi a collaborare con i nazionalisti fiamminghi rispetto al 2019?

Alcuni partiti vogliono ancora escludere la N-VA dalla parte francofona. Questa è la grande differenza con le elezioni precedenti. All’interno del Partito Socialista abbiamo già negoziato con i nazionalisti nel 2020, quindi c’è una sorta di apertura. D’altra parte, un altro partito è ora oggetto di esclusive. C’è infatti una certa voglia di fare a meno dei verdi insieme a MR e CD&V oltre che a Open Vld. Soprattutto a causa della questione nucleare, ma anche della questione dell’immigrazione. Gli Ambientalisti sono l’unico partito fiammingo che mantiene ancora un discorso classico progressista. Tutte le altre formazioni si sono evolute. Anche sul clima il Partito dei Verdi si sta isolando sempre più. Ora sia i socialisti che il PTB/PVDA qualificano la loro retorica affermando che l’aspetto sociale dovrebbe avere la priorità. Lo vediamo anche sul versante francofono, soprattutto a Bruxelles, dove il Partito socialista si concentra sugli elettori musulmani che non sono sostenitori del movimento soft.

Su Vaux Alexandre de Croo Vieni in soccorso Tinne Van der Straeten et al Contrasta con il suo collega liberale George Louis Bouchez. Non è fantastico?

Di per sé non è irragionevole che Alexander De Croo difenda Ten van der Straeten, dal momento che l’attacco di Bouchez ha messo in discussione la politica del governo in generale. È naturale per lui, in qualità di Primo Ministro, riformulare la questione. Nel frattempo, qualche settimana fa, Georges Louis ha ringraziato Boucher per aver reso possibile il ritorno all’eliminazione dell’energia nucleare. In ogni caso, è chiaro che i rapporti tra il movimento rivoluzionario e Open VLD – e soprattutto tra Bouchez e De Croo – non sono stati dei migliori in questa legislatura. Il capo del movimento rivoluzionario ha contribuito a indebolire il governo e quindi a indebolire il Primo Ministro. Inoltre, apparendo costantemente sui media fiamminghi, affermando che il governo De Croo stava prendendo decisioni sbagliate, ha rafforzato la retorica di Bart De Wever che andava nella stessa direzione e che ha danneggiato De Croo. Quindi posso capire che De Croo non sia stato sempre entusiasta del comportamento e della comunicazione di Bouchez.

L’alleanza familiare liberale è così fragile?

Recentemente, per ragioni strategiche, hanno rinnovato la loro alleanza, ma è chiaro che ci sono tensioni. L’aiuto reciproco liberale può essere vantaggioso sia per Open Vld che per MR. Ma bisognerà vedere quanto durerà. I negoziati sulla Lista Comune a Bruxelles non sono stati facili e sono durati a lungo. Si è discusso a lungo su dove si trovi Alexia Bertrand. Il suo caso non ha aiutato i rapporti tra le due parti.

Vieni qui Ha posto una condizione per la sua ascesa al potere: Solo se forniamo un pasto sano e gratuito nella scuola primaria. C’è da sorprendersi nel vedere il partito adottare una posizione così forte sulla questione?

SÌ. Ma le condizioni per conquistare il potere generalmente non esistono più il giorno successivo alle elezioni. Nelle elezioni precedenti, Vooruit e il Partito Socialista avevano dichiarato che non sarebbero entrati nel governo se non avessimo ridotto la nostra pensione a 65 anni. Al momento delle trattative non ne parlavano più perché sapevano che non sarebbe successo. Quindi bisogna essere un po’ scettici riguardo questo tipo di affermazione.

Poiché si tratta di istruzione, stiamo parlando del governo fiammingo. Qualunque cosa dica Forwit, sarà comunque presente nell’esecutivo. A meno che Vlaams Belang non salga al potere. Ma sappiamo benissimo che esisteva già una sorta di tacito accordo tra la N-VA e il Voruit con l’obiettivo di formare un governo fiammingo.

Non dobbiamo quindi vedere in questo un modo per i socialisti fiamminghi di stabilire una posizione esclusiva nei confronti del CD&V o del N-VA, che si oppongono a questa misura…

NO. In ogni caso, senza la N-VA non potremmo formare un governo fiammingo. Inoltre, nel 2019, Vooruit ha preferito N-VA a Groen. Conner Russo ha fatto molti sforzi per essere il sensale tra Bart De Wever e Paul Magnet. Questo era il suo obiettivo, ma non ci riuscì. I rapporti tra ambientalisti e socialisti nelle Fiandre sono peggiori che mai. Tanto che ad Anversa i due partiti non sono alleati, anche se la logica impone che formino una lista comune per ottenere la carica di sindaco e, almeno, avere maggiore influenza contro la N-VA.

Quando confrontiamo le proposte di diversi partiti, L’alleanza sembra naturale in Vallonia: la cosiddetta “FGTB”, che unisce PS, Ecolo e PTB. Possono i socialisti e gli ambientalisti arrivare al potere con l’estrema sinistra?

Forse la domanda andrebbe invertita. Il PTB vuole salire al potere? Finora la risposta è no secondo me. Tuttavia, nel 2019, era molto chiaro che non voleva entrare nel governo. Vlaams Blok ha adottato questo comportamento già da tempo. Ma attualmente Vlaams Belang segue una strategia completamente diversa. Già nel 2019 voleva davvero salire al potere. Cerca di rompere il cordone sanitario che lo circonda. Mentre il PTB istituisce attorno ad esso un cordone sanitario. Il partito di Raoul Hidebo non vuole andare al potere. Paradossalmente ha maggiori possibilità di entrare nel governo rispetto a Vlaams Belang. PS ed Ecolo non sono necessariamente contrari alla cooperazione con PTB. Ci hanno provato nel 2019. Potrebbero farlo di nuovo. Forse per costringerli a lasciare l’opposizione e dimostrare che la retorica semplicistica non funziona una volta saliti al potere. Ma vale anche la pena notare che un buon numero di socialisti e ambientalisti preferirebbero un’alleanza con l’estrema sinistra, se dovessero scegliere tra il movimento rivoluzionario e il PLP.

Il PTB e il Partito Socialista hanno discusso durante le precedenti elezioni in Vallonia, ma i negoziati non hanno avuto successo ©BELGA

Quando Raoul Hidebo Ha detto, ancora questo mercoledì mattina, Sulla LN24è pronto per questo Entra nel governoNon ci credi?

Non sono nella sua testa. La strategia del partito può evolversi. Ma finora non ci sono segnali in tal senso. Nel 2019 la strategia del partito era molto chiara: non salire al potere. Ho l’impressione che le dichiarazioni di Raoul Hidebo siano soprattutto un modo per contrastare la retorica tipica del Partito socialista, che ci ricorda costantemente che il PTB non vuole assumersi le proprie responsabilità. È logico che il leader del partito di estrema sinistra affermi che ciò non è vero. Ma ciò non prova che manterrà le sue dichiarazioni dopo il 9 giugno. Tuttavia non si può escludere. Sarà una svolta strategica importante. Allo stesso tempo, l’attuale contesto di bilancio non sembra essere il più favorevole all’ascesa al potere del PTB. La situazione, soprattutto nel sud del Paese, è estremamente disastrosa. Mentre ci muoviamo verso nuove regole di bilancio europee, il Belgio rischia di essere soggetto a severe sanzioni. Dovresti comunque risparmiare qualche cosa.

Raoul Hidebo si è tuttavia lamentato del fatto che il suo partito venga messo sullo stesso piano del Vlaams Belang e che alcuni parlino di un cordone di sicurezza che si applicherebbe anche al PTB…

Il collare igienico applicabile a Flamse Belang ha due dimensioni. Innanzitutto c’è il fatto che è un partito razzista, invita alla discriminazione e non rispetta alcune disposizioni della Dichiarazione dei diritti dell’uomo. A questo livello non si può dire che Vlaams Belang e PTB siano simili. Non troviamo nel programma dell’estrema sinistra alcuna proposta che discrimini una parte della popolazione. D’altro canto, l’altra dimensione del cordone sanitario, che prende di mira il fatto che Vlaams Belang è un partito antidemocratico, può essere applicata al PLP. Vlaams Belang è accusato di avere tendenze autoritarie e di essere solidale con i regimi dittatoriali del passato o di altri paesi. Troviamo quindi somiglianze con il PTB, che per molto tempo ha sostenuto Mao, Stalin, Pol Pot… È vero che ha abbandonato ufficialmente queste tendenze nel 2008, ma anche oggi la sua posizione nei confronti della Cina rimane specifica. Questa tendenza antidemocratica è molto presente nella storia del Vlaams Belang e del PLP.