I belgi sono all’estero: il Wolfsburg, con tre belgi, sorprende il Lipsia nonostante l’aiuto di Obinda e il tracollo del Burnley guidato da Kompany (video)

Nonostante fosse sotto di dieci punti all’inizio della partita, sabato il Wolfsburg ha dominato il Red Bull Lipsia (2-1), durante il 12esimo turno del campionato tedesco. Luis Obinda ha fornito un assist, ma non è bastato per conquistare l’ottavo posto nel torneo (16 punti).

C’erano tre belgi nella formazione titolare del Wolfsburg. Aster Frankx e Quinn Castells hanno giocato tutta la partita, ma il portiere ha ricevuto un cartellino giallo per perdita di tempo (90+2). In difesa, Sébastien Bornau è stato sostituito subito dopo l’intervallo. Il danese Jonas Wind ha aperto le marcature per il Wolverhampton (nono posto). Youssef Poulsen ha pareggiato per il Lipsia (52′), ed è stato inviato da Obinda e Rogerio (66) per dare il vantaggio al Wolfsburg alla fine.

Video di aiuto di Openda qui sotto:

Allo stesso tempo, l’Augsburg ha condiviso la sfida con la squadra delle Lanterne Rosse, l’Union Berlino, dove Arne Engels ha iniziato come centrocampista destro. Ermidin Demirovich ha segnato per l’Augsburg su rigore (39) e Kevin Volland (88) evitando la decima sconfitta in campionato per il suo club. Ingles è stato sostituito dopo l’ora (65).

Olivier Demane si è schierato a difesa del Brema ma ha aperto le marcature per la sua squadra (9° posto) contro il Bayer Leverkusen, ancora imbattuto e in testa al campionato. Poi i giocatori di Xabi Alonso hanno segnato altri due gol con Jeremy Frimpong (43esimo) e Alejandro Grimaldo (76esimo). La squadra ha 34 punti, due punti dietro il Bayern Monaco, che ha vinto venerdì a Colonia (0-1). Demand (54esimo) è stato ammonito prima di essere sostituito (57esimo).

Lo straordinario derby della Ruhr ha contrapposto Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach. Quest’ultimo era in vantaggio sullo 0-2 al 28′, ma è stato ripreso e poi superato da Schwarzgelben (3-2) prima della fine del primo tempo. Così il Dortmund (quarto con 24 punti) guida il Lipsia (quinto con 23 punti) in classifica.

In Inghilterra

Manchester City e Liverpool si neutralizzano a vicenda in testa alla Premier League inglese

Manchester City (primo) e Liverpool (secondo) erano separate da un punto in classifica prima dell’inizio della partita, e hanno condiviso i punti sabato durante il 14esimo turno della partita della Premier League inglese all’Etihad Stadium. Riassunto della partita in cui Doku non si è potuto difendere con la pressione ecco !

La squadra di Burnley, guidata da Kompany, è crollata alla fine della partita e si è classificata ultima in campionato

Sabato il Burnley è stato superato sul traguardo dal West Ham (1-2) ed è stato costretto a subire l’undicesima sconfitta durante la tredicesima giornata di Premier League a Turf Moor. Vincent Kompany e i suoi uomini sono all’ultimo posto nel campionato inglese.

Senza nessun belga a referto, il Burnley ha guidato a lungo il punteggio dopo il gol di Jay Rodriguez su rigore (49′). I Clarets sono stati inclusi dopo un gol automatico di Dara O’Shea (86′). Nei minuti di recupero, Tomas Soucek ha portato i londinesi in vantaggio (90+1). Dopo 13 partite, Burnley ha solo 4 punti e una sola vittoria. Prima non retrocessione, Luton ha 9 punti dopo aver vinto lo stesso tempo. Tomas Kaminski e i suoi compagni di squadra hanno battuto il Crystal Palace 2-1 in casa, con Teden Mengi (72′) e Jacob Brown (84) in gol per la squadra promossa.

Uriel Mangala ha giocato anche sabato pomeriggio per il Nottingham, dove era in fondo al centrocampo in ricezione per il Brighton. Nonostante il rapido gol di Anthony Elanga (terzo), il Forest ha perso 2-3 dopo i gol di Ivan Ferguson (26esimo) e Joao Pedro (45+4, 58esimo). L’ingresso di Divock Origi (63), l’esclusione di Lewis Dunk dall’avversario (73), e poi la riduzione del punteggio di Morgan Gibbs-White (76) non hanno cambiato il corso della partita. Nottingham è quattordicesimo con 13 punti.

Dopo che City e Liverpool si sono incontrati in precedenza, contemporaneamente a queste tre partite tra Newcastle e Chelsea si è verificato un altro shock. Ciò si è rivelato in gran parte a favore dei Magpies (4-1), con gol segnati da Alexander Isak (3°), Jamaal Lascelles (60°), Joelinton (61°) e Anthony Gordon (83°) per la gente del posto. Il Newcastle (sesto con 23 punti) era pieno di fiducia prima della trasferta di Parigi in Champions League martedì sera.

in Francia

Clermont e Maximiliano Cofrez hanno sconfitto il Lens

Allo stesso tempo, il Clermont ha perso gravemente quando ha ospitato il Lens nel 13° turno del campionato francese, nonostante la presenza di Maximiliano Cofrez sulla destra della difesa a tre.

Ilie Wahi, che ha sostituito Luis Opinda nel nord della Francia durante il mercato estivo, ha aperto le marcature all’11’, ma alla fine del primo tempo lo stesso Wahi è stato espulso (45+3) per una lite con Alidou Seydou. squalificato anche lui, espulso anche l’allenatore dell’Auvergne Pascal Gastin. Adrian Thomasson (50) ha fatto il break per il Lens nel secondo tempo (50) e Wesley Saeed ha segnato il terzo gol del nord (82). Cavries ha giocato l’intera partita.

Il Clermont è rimasto in zona rossa al 17° posto con 9 punti. Strasburgo, prime piste senza atterraggio per tre lunghezze. Il Lens, che è al sesto posto con 19 punti, si è preparato al meglio per affrontare l’Arsenal mercoledì sera in Champions League.

in Turchia

Due gol e un assist per Mertens

Dries Mertens ha brillato sabato con il Galatasaray quando ha ospitato l’Alanyaspor nel 13esimo turno del campionato turco. L’ex giocatore del Napoli ha segnato due gol, fornito un assist e permesso alla sua società di rafforzare la propria leadership. L’exploit di Mertens in video qui!