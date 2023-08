Ultimi trasferimenti e voci 26/08: Lukaku – Lukaku – Silimmakers – Theate – Ngoy – Vermant – Albuquerque Borges – Murilo

Tutte le voci sul trasferimento raccolte in un unico sito. Quale squadra è interessata a quale giocatore? Controllalo prima qui! Lukaku – Lukaku – Salemakers – Thiat – Ngoy – Firmante – Albuquerque Borges – Murillo

Quando Sergio Conceicao fallisce con l’Anderlecht su uno dei suoi giocatori

Sergio Conceicao, ex icona dello Standard, sta ottenendo ottimi risultati come allenatore dell’FC Porto. Anche il portoghese sa esattamente quali giocatori tenere. (Per saperne di più)

RWDM si dimentica della pista e si lancia contro l’attaccante della Pro League

Desideroso di rafforzare i suoi ranghi prima della fine della finestra di mercato estiva, RWDM ha preso di mira un nuovo percorso. Sarà un attaccante che gioca in Belgio. (Per saperne di più)

Un colpo meraviglioso per l’Anderlecht nella file di Murillo!

L’Anderlecht, nel periodo di trasferimento molto produttivo, vuole ridurre le dimensioni della propria forza lavoro. E si tratta del terzino destro Amir Murillo. (Per saperne di più)

Bruges sta per segnare la partenza di una grande speranza

A soli 19 anni, a Romeo Firmante è promesso un futuro molto luminoso. Entro la fine del periodo di mercato, dovrà (temporaneamente) lasciare il Club Brugge. (Per saperne di più)

Arthur Theat sarà fermo sul suo futuro!

Si parla già della partenza di Arthur Theate? Al suo arrivo al Rennes un anno fa, il Diavolo Rosso ha visto un recente interesse da parte di un club della Bundesliga. (Per saperne di più)

I Saelemaeker riuscirono finalmente a restare in Italia

Dopo la sua partenza dal Milan, Alexis Salemakers è stato trasferito in diversi club europei. Il Diavolo Rosso verrà corteggiato anche… in Serie A. (Per saperne di più)