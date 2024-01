L'allenatore dell'Everton chiude la porta ad Amadou Onana: “Siamo noi che prendiamo le decisioni”.

Amadou Onana se ne va? L'Arsenal ha rallentato ed è stato guidato dal Fair Play Finanziario

Di conseguenza, questa assenza si fa sentire nel gioco dei Gunners, che mancano gravemente di trequartisti. Un'opinione condivisa dall'ex leggenda del centrocampo dei Cannoniers Ray Parlour. “Puzzle della festa di Thomas”ha detto L Sitoscommesse.co.uk. “Deve essere sostituito, il che è difficile. Quando è in squadra è un buon giocatore nella zona centrale del centrocampo. “La profondità della squadra è molto importante adesso per via delle partite che si giocano. Soprattutto perché l'Arsenal vuole giocare in Champions League ogni stagione”.

Per sostituirlo, Amadou Onana sarà il leader ideale. “I leader devono cercare una soluzione per il futuro. Onana è un obiettivo azzeccatissimo. So che l'Everton ha bisogno di soldi. L'Arsenal può approfittarne e indebolire l'Everton.

Red Devil Amadou Onana ricorda il suo passato: “La scimmia piangeva quando giocavo con l'Anderlecht”

Il compito non sarà così facile. Dovremmo mettere sul tavolo almeno 50 milioni di sterline per il magro Diavolo Rosso. Altro problema: Sean Dyche vuole mantenere un centrocampista che è un pezzo chiave del suo sistema. Anche se era a conoscenza della situazione del suo club. ““Siamo in grado di fare il meglio che possiamo con la squadra che abbiamo, ma siamo in una posizione in cui se viene raggiunto l'accordo giusto… prima del mio arrivo c'erano molte voci a riguardo”.“Ha iniziato in una conferenza stampa.”Questo è attualmente in corso. È una storia diversa per Danjuma, anch'egli influenzato dalle voci sulla partenza. È un giocatore dell'Everton. Pertanto, tutte le decisioni riguardanti i nostri giocatori spettano a noi”.

Sean Dyche spera di mantenere la sua collezione quest'inverno per salvarsi nel torneo. “Abbiamo bisogno di tutti. “Siamo stati messi alla prova in molti modi in questa stagione e dobbiamo concentrarci sui nostri obiettivi”. Quindi l'allenatore dei Toffees era deciso e voleva mantenere il controllo. Se una partenza non è esclusa, le trattative dovrebbero essere difficili per il numero 8 del Mersey.