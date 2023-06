He’s My Guardian Angel: quando un drone di Babbo Natale salva una famiglia dal surf in Ucraina

Si rifugiarono lì, senza acqua né cibo, quando la piccola isola di Chaika, sul fiume Dnepr, iniziò ad affondare dopo la distruzione di una diga, nel sud dell’Ucraina.

Ma mentre le onde si riversano su gran parte della casa e iniziano a perdere la speranza, sentono un drone ruggire sopra di loro.

Katerina, 40 anni, ricorda di aver subito capito che si trattava di un drone ucraino. Poi ha chiamato aiuto, sporgendosi dalla finestra e alzando le mani in preghiera.

“Ho spiegato loro che siamo in tre e non abbiamo più niente da mangiare o da bere. Per favore aiutateci”, dice piangendo.

Il drone ha fatto diversi viaggi avanti e indietro, consegnando cibo e un messaggio registrato su una bottiglia di plastica: “Aspetta. Niente panico. Sarai evacuato. Babbo Natale”.

Katrina è scoppiata in lacrime leggendo la nota.

“Ho deciso di tenerlo, per ricordare quello che abbiamo passato”, dice dalla città di Kherson, dove è stata evacuata con i suoi due figli.

Distruzione della diga di Kakhovka: è possibile che le onde trasportassero mine ed esplosivi

Ho visto i russi fuggire.

Una squadra di soccorso ucraina ha soccorso la famiglia mercoledì sera.

Il video della madre che chiede aiuto, filmato dalle guardie di frontiera ucraine, è diventato virale sui social media nel paese devastato dalla guerra.

I Krupich vissero sotto l’occupazione russa per più di un anno. Solo una dozzina di persone rimangono sulla piccola isola di Chaika, vicino alla città di Oleshki occupata dai russi.

“Abbiamo vissuto tutti questi mesi tagliati fuori dal mondo”, dice.

“Cacciavamo e mangiavamo il cibo che i vicini ci permettevano di prendere dalle loro case”.

Con l’esplosione della diga idroelettrica di Kakhovka martedì, di cui Kiev e Mosca si accusano a vicenda, l’isola sta rapidamente affondando.

Le successive inondazioni hanno colpito sia le aree controllate dagli ucraini che quelle occupate dai russi su entrambe le sponde del fiume Dnepr, uccidendo molte persone e ferendone dozzine.

“Ho visto i russi fuggire”, dice Katerina.

L’acqua saliva molto velocemente: “dieci centimetri ogni mezz’ora, altri 10 centimetri, altri 10 centimetri”.

L’acqua gli raggiunse le caviglie, poi le ginocchia. Le case sull’isola stavano lentamente scomparendo e le onde portavano rifiuti e detriti sul loro cammino.

Quando la permanenza nella loro casa a un piano si è rivelata troppo pericolosa, la famiglia si è rifugiata in una vicina casa a tre piani. Di sopra in soffitta.

“È stato spaventoso vedere l’acqua salire dalle finestre. Poi è arrivata sul tetto e il tetto ha iniziato a scomparire a sua volta.”

“Angelo custode”

Sono stati salvati quando una guardia di frontiera ucraina di 31 anni li ha individuati con il suo drone.

Quello che firmava “Babbo Natale” aveva a che fare con il DJI Mavic 3, un drone commerciale utilizzato per la sorveglianza fin dall’inizio della guerra.

Dice che usare il suo drone per far cadere il cibo attraverso una piccola finestra sul tetto è stato il suo primo utilizzo.

“La gente lo chiama un drone da matrimonio”, spiega, osservando che viene utilizzato in tempo di pace per girare video di alta qualità.

"È il mio angelo custode", dice.

Spiega che ha bisogno di mantenere segreta la sua identità a causa delle sue attività sul campo. Ha solo rivelato di avere la barba, da qui la sua firma.

Per Katrina e i suoi figli, questo Babbo Natale in mimetica è il loro salvatore.

“È il mio angelo custode”, dice.

Ma la Guardia di frontiera sostiene di aver fatto solo il suo lavoro.

“Quando vedi una donna con due figli minori, prendi subito delle decisioni”, spiega Babbo Natale sorridendo dietro la mascherina.